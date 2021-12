„Renault“ nusprendė nustebinti – pristatė retro dizaino įkvėptą elektrinio kvadkopterio koncepciją

Elektriniai oro taksi, jei tikėsime daugybės startuolių vizijomis, jau visai greitai maišys miestų orą, gabendami keleivius į oro uostus, susitikimus ir viešbučius. Tai – labai futuristiška, bet realybei artima svajonė. Tuo tarpu „Renault 4“ – dar 1961-1992 metais gamintas prancūziškas hečbekas, kuris buvo labai populiarus, patikimas ir, svarbiausia, pigus.

„Renault 4“ buvo ne tik ekonomiškai sėkmingas markės modelis, bet ir savotiškas kelrodis. Tai – pirmasis masinės gamybos hečbekas pasaulyje. Be to, tai – pirmasis priekiniais ratais varomas „Renault“. Per ilgą gamybos laiką „Renault“ pardavė daugiau nei 8 milijonus tokių automobilių.

Dabar atėjo laikas paminėti 60-ąjį „Renault 4“ gimtadienį. Ir prancūzų automobilių gamintojas nusprendė tai padaryti nauja transporto priemone – „Renault AIR4“ orlaiviu.

Tai – elektrinis kvadkopteris (ketursraigtis), pagamintas iš anglies pluošto. AIR4 išsaugojo visus ryškiausius „Renault 4“ dizaino elementus, bet, aišku, šių transporto priemonių technologiškai niekas nesieja.

Kažkur AIR4 korpuse yra 22000 mAh ličio polimero baterija. Šis orlaivis gali pasiekti maždaug 94 km/val. greitį. Prototipas, gamintojo teigimu, galėtų pakilti į 700 metrų aukštį. Aišku, jei „Renault“ kada nors imtųsi AIR4 gamybos, tas charakteristikas būtų galima tobulinti. Nors, kita vertus, elektriniams miestų taksi labai aukštai, greitai ir toli skristi nereikia.

Viduje yra vietos dviems keleiviams ir šiokia-tokia bagažinė.

Aišku, tai – būdas pažymėti „Renault 4“ istoriją ir pralinksminti modelio gerbėjus. Tačiau „Renault“ teigia, kad gali pradėti AIR4 bandymus. Tai, žinoma, būtų nuostabą keliantis sprendimas, bet automobilių kompanijos jau kurį laiką žvalgosi į kitus mobilumo sprendimus, įskaitant ir elektrinius miestų taksi.

Į tai jau investavo „Toyota“, „Hyundai“ ir kelios kitos didelės kompanijos. Tai kodėl ne – galbūt kada nors ateityje skraidantis „Renault 4“ ir jus gabens į oro uostą.