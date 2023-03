Pažadų neišpildė ir šie automobiliai dienos šviesos neišvydo: kas nutiko

„Tesla Cybertruck“

Bendrovė „Tesla“ pagaliau pateikė rinkai savo elektrinį sunkvežimį „Semi“ ir gruodį pristatė pirmuosius vienetus bendrovei „PepsiCo“, tačiau „Cybertruck“ rinkoje vis dar nėra. Pirminė radikalaus pikapo išleidimo į rinką data – 2021 m. pabaiga – buvo perkelta į 2022 m. Tačiau Elonas Muskas sausį pripažino, kad terminas dar kartą nukeltas.

Tačiau praėjusį pavasarį nutekintas vaizdo įrašas, kuriame matomas „Cybertruck“ prototipas, sukėlė „Tesla“ tikinčiųjų šėlsmą, o balandį Muskas per naujos „Giga Texas“ gamyklos atidarymą pažadėjo, kad „Cybertruck“ bus pradėtas gaminti 2023 m., rašoma portale.

Net jei taip ir nutiks, neaišku, kiek eksploatuojamas modelis atitiks pradinę koncepciją, nes E. Muskas viešai suabejojo „vidutine „Cybertruck“ kaina ir tuo, kiek ji yra įperkama“.

„Deus Vayanne“

Superautomobilių pasaulis visada garsėjo neaiškiomis kompanijomis, teikiančiomis neįtikėtinas pretenzijas, tačiau elektrinių automobilių skelbiama galia padidino automobilių gamintojų, siekiančių patekti į didelio galingumo sausumos raketų sritį, skaičių.

2022 m. Niujorko automobilių parodoje buvo pristatytas „Vayanne“ – pirmasis Austrijoje įsikūrusio startuolio „Deus Automobiles“ pasiūlytas automobilis.

Teigiama, kad „Vayanne“, kuris turėtų pasirodyti tik 2025 m., išvysto 2200 arklio galių ir 1475 sūkio pėdų sukimo momentą. Tai, „Deus“ teigimu, leis automobiliu įsibėgėti greičiau nei per 1,99 sekundės ir pasiekti maksimalų 248 mylių per valandą greitį.

Tačiau kompanija paslaptingai nutylėjo bet kokią išsamią informaciją apie detales, o parodoje buvęs modelis atrodė neišbaigtas.

„Faraday Future FF 91“

Praėjo beveik šešeri metai nuo tada, kai išgirdome apie „Faraday Future“, Kalifornijoje įsikūrusį startuolį, kuris 2017 m. technologijų parodoje CES atskleidė elektrinį krosoverį FF 91. Tačiau šiemet bendrovė vėl iškėlė galvą, kai vasario mėnesį paskelbė, kad FF 91 bus pradėtas gaminti 2022 m. trečiąjį ketvirtį.

Bendrovė „Faraday Future“, kuri nuo pat įkūrimo pradžios susidūrė su daugybe finansinių sunkumų, šio tikslo nepasiekė ir liepos mėn. atskleidė, kad jai prireiks didelių investicijų ne tik norint pradėti gaminti FF 91, bet ir tęsti veiklą iki šių metų pabaigos.

Vis dėlto startuolis tęsė veiklą ir rugsėjo mėn. iš EPA gavo 381 mylios (apie 613 km) nuvažiuojamo atstumo įvertinimą pagrindiniam „FF 91 Futurist“ modeliui, kuriame naudojama 142,0 kWh baterija.

„Drako Dragon“

Antrasis San Chosė įsikūrusios „Drako Motors“ gaminys – visureigis „Dragon“, turintis keturis elektros variklius, kurių bendra galia siekia milžiniškus 2000 arklio galių. Įmonė teigia, kad su visų varančiųjų ratų pavara, nepaisant beveik 5000 kg svorio, šis raumeningas visureigis iki 60 mylių (apie 96 km) per valandą įsibėgėja per 1,9 sekundės, išvysto didesnį nei 200 mylių (apie 320 km) per valandą, greitį.

Tačiau nėra daug įrodymų, kad bendrovė kada nors pristatė savo pirmąjį modelį – „Fisker Karma“ pagrindu sukurtą GTE, kuris išvystė 1200 arklio galių ir kainavo 1,3 mln. dolerių. Kai „Drako“ pirmą kartą prabilo apie „Dragon“, bendrovė miglotai pasakė, kad šiuo metu „pilnu tempu kuria ir pristato klientams bei investiciniams partneriams“.

„Munro Mk1“

Gruodžio pradžioje pristatytas „Munro Mk1 EV“ tęsia „Bollinger Motors“ keturračių, grįžtančių į bazinius visureigius, gamybą po to, kai amerikiečių startuolis atšaukė planus gaminti tvirtus B1 visureigius ir B2 pikapus, kad galėtų susitelkti ties mikroautobusais.“Munro“ suprojektavo tas pats žmogus, kuris liniuote braižė „Bollinger“ dėžes, nors „Mk1“ dar labiau primena kažkieno pašiūrėje surinktą automobilį, modelį įvertino caranddriver žurnalistai.

Į komercinius pardavimus orientuotas „Munro“ Jungtinėse Valstijose bus priskiriamas 3 klasės vidutinės galios sunkvežimiams, galintiems vilkti iki kone 3500 kg ir vežti iki 1000 kg krovinį.

Nors „Munro“ vis dar ieško investuotojų, bendrovė tvirtina, kad ribota gamyba prasidės 2023 m. Tačiau dėl menko nuotolio, neįrodytų galimybių ir mėgėjiškai atrodančio dizaino kainos, svyruojančios nuo 61 000 iki 115 000 JAV dolerių.

„Foxconn B modelis“

Apie technologijų milžinės „Apple“ elektromobilį sklando gandai jau beveik dešimtmetį, tačiau ją gali pralenkti „Foxconn“, Taivano įmonė, kuri, be kitų produktų, surenka „iPhone“. Spalio mėnesį „Foxconn“ pristatė savo pirmąjį modelį – „Foxtron Model B“, nes pradeda bendrą veiklą su didžiausia Taivano automobilių gamintoja „Yulon Motor“.

Modelis B – hečbekas, kurio stilių sukūrė italų dizaino ekspertas Pininfarina – turėtų būti pradėtas gaminti Kinijoje 2023 m., o ilgainiui ketinama šį elektromobilį pardavinėti Jungtinėse Valstijose. Apie „Model B“ specifikacijas žinoma nedaug, tačiau „Foxconn“, 2022 m. įsigijusi gamyklą Ohajo valstijoje, Jungtinėse Valstiose, turi pranašumą prieš kitus pradedančiuosius gamintojus.

Nors „Foxconn“ padėtis atrodo viltinga, Taivano bendrovės ilgalaikės automobilių gamybos perspektyvos, ypač JAV rinkoje, išlieka miglotos.

Lengvoji taktinė transporto priemonė „Canoo“

JAV startuolis „Canoo“ 2019 m. pirmą kartą parodė į kapsulę panašią lengvąją taktinę transporto priemonę, po to 2020 m. pristatė skardinį furgoną MPDV, o 2021 m. – unikalų pikapą.

Iš pradžių „Lifestyle Vehicle“ gamyba buvo numatyta 2021 m., o vėliau atidėta. Nepaisant finansinių sunkumų, gegužės mėn. bendrovė tvirtino, kad gamybą Arkanzaso gamykloje vis dar planuojama pradėti 2022 m. Nors su terminais nespėta, vis dėlto 2022 m. „Canoo“ pavyko patekti į laikraščių antraštes su keliomis naujomis partnerystėmis, o tai rodo, kad susidomėjimas jos išskirtiniais elektriniais automobiliais išlieka didelis.

„Canoo“ vis dar turi sugalvoti, kaip pradėti gamybą, tačiau padidėjęs susidomėjimas jos gaminiais teikia gerų vilčių 2023 m.

„Indi One“

„Indi One EV“ – elektrinis krosoveris iš neaiškaus 2017 m. įkurto Kalifornijoje įsikūrusio startuolio. Parodoje „Indi EV“ skelbė, kad gamybą pradės 2023 m. viduryje, o spalio mėnesį „Indi EV“ pasirašė sutartį su „Foxconn“ dėl prototipų gamybos gamykloje Ohajo valstijoje.

„One“ nėra sportinis automobilis. Standartinė versija iki 60 mylių per valandą įsibėgėja per 6,7 sekundės ir nuvažiuoja 230 mylių, o aukščiausios komplektacijos automobilis nuvažiuos dar 70 mylių ir sutrumpins 60 mylių per valandą sprintą 2,5 sekundės.

Užtat pagrindinis „One“ akcentas – didžiulė kompiuterinė galia, kuri, gamintojų teigimu, leis kokybiškai transliuoti vaizdo įrašus ir žaisti žaidimus automobilyje.

Niujorke matytas prototipas neatrodė paruoštas gamybai, o bendrovės nurodyta kaina – nuo 45 000 iki 69 000 JAV dolerių – yra ambicinga.

Parengta pagal caranddriver.com