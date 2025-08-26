O dabar pirmųjų gamybos metų mašiną galima įsigyti ir už itin patrauklią, mažesnę nei 20 tūkst. eurų kainą. Kaip ne kaip naujų šių SUV (kartu su vėliau debiutavusiu „Q8“) kaina su papildoma įranga galėjo siekti net 150 tūkst. eurų, jei tai buvo versijos su galingu V8 motoru, pasiekiančiu daugiau nei 500 AG.
O po gana nuosaikiai atrodančiu, bet impozantiško 5 metrų dydžio kėbulu yra tie patys techniniai sprendimai ir ta pati „MLB Evo“ platforma, kurią turi ir „Porsche Cayenne“, „Bentley Bentayga“ ar net „Lamborghini Urus“ – sutikime, neprasta kompanija.
Žinoma, palyginti su jais, „Audi Q7“ išlaikymas atsieis pigiau, bet visgi perkant šios klasės automobilį su daug įrangos reikia atsiminti, kad technika sensta ir kažkada jau greičiausiai nebe pirmam šio automobilio savininkui teks gerokai paišlaidauti, jei jis norės, kad automobilis veiktų taip kaip ir numatė gamintojas.
Pavyzdžiui, kaip čia bandytas modelis, kuris turi pneumatinę pakabą (baziniai modeliai buvo su plieninių spyruoklių pakaba) – tokia užtikrina itin švelnų sklendimą keliu ir net sportiškiausiame režime išlieka komfortiška, švelniai siūbuodama didelę mašiną. Ką jau kalbėti ir apie beveik negirdimą vėjo ir kelio keliamą triukšmą bei tyliai ir santūriai urzgiantį V6 turbodyzelinį motorą, kurio galia visiems varantiesiems ratams perduodama per „ZF“ gamintojo hidraulinę aštuonių laipsnių „Tiptronic“ transmisiją.
Erdvus „Audi Q7“ galėjo turėti ir septynias sėdimas vietas, tačiau čia bandytas iš tinklo įkraunamas dyzelinis „e-tron“ hibridas (tai buvo tik antras „Audi e-tron“ modelis po „A3“) dėl gale sumontuotų akumuliatoriaus ir elektronikos buvo tik penkių sėdimų vietų, o į bagažinę tilpo šiek tiek mažiau – ne maksimalūs 1995 l, o 1835 l.
Tačiau dyzelinio V6 variklio ir elektros motoro bendra galia siekia net 373 AG, didelio darbinio tūrio variklis ir papildomas 96 kW elektros motoras šiam nelengvam (2345 kg) SUV iki 100 km/h leidžia įsibėgėti vos per 6,2 s, vilkti iki 3,5 t sveriančią priekabą (be pneumatinės pakabos velkamas svoris yra 2500 kilogramų) ir vis dar džiuginti saikingomis degalų sąnaudomis – bandyto naudoto automobilio kompiuteris po nuvažiuotų 130 tūkst. kilometrų rodė įspūdingai mažas šiai klasei 8,5 l/100 km dyzelino sąnaudas.
Žinoma, tai ne gamintojo senu „NEDC“ matavimo ciklu nurodomi 1,7 l/100 km – čia yra sumontuotas 17,3 kWh akumuliatorius ir gamintojas teigia, kad vien tik elektra galima nuvažiuoti 56 kilometrus. Bet, pasak šio automobilio savininkų, realybėje šis atstumas yra maždaug 30-40 kilometrų.
Vis vien neblogai, nes tiek tradiciniai TDI, tiek ir tuo labiau benzininiai TFSI motorai bus labiau ištroškę. Bet, akivaizdu, renkantis tokio dydžio SUV, tai toli gražu nėra prioritetinės savybės. Kur kas svarbiau, kad be komfortiško važiavimo, salone vairuotojas ir keleiviai apsupti kilmingos aplinkos, nors kai kurie vairuotojai skundžiasi girgždančia apdaila (kaip ir pirmos kartos „Q7“, taip ir šis buvo surenkamas Slovakijoje), kintamo perdavimo vairo sistema patogi manevruoti mieste (buvo galima ir visų vairuojamųjų ratų parinktis, mažinanti apsisukimo skersmenį) ir tiksli važiuojant greitai – nors važiavimas šiuo dideliu SUV nėra toks azartiškas kaip „BMW X5“ (apie naudotą bendraplatformį „X6“ daugiau sužinosite čia), tačiau jei manęs kas paklaustų, koks yra komfortiškiausias padidinto pravažumo automobilis kelionėms, vienas pagrindinių pretendentų neabejotinai būtų „Audi Q7“.
Bet, kaip jau ir minėjau, daug papildomos įrangos reiškia ir didesnę gedimų tikimybę – kaip sako „Bosch Car Service“ specialistai, elektronika, variklių priežiūros ypatumai, tie patys pakabos pneumatiniai elementai yra tos vietos, į kurias reikia atkreipti dėmesį perkant naudotą „Audi Q7“, apie kurį daugiau sužinosite vaizdo medžiagoje.
AudiTestasAutomobilis
Rodyti daugiau žymių