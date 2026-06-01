Amerikietis įsigijo „Tesla“ ir liko priblokštas – neslėpė šoko sužinojęs, už kiek galėtų ją parduoti: „Esu sukrėstas“

„Reddit“ vartotojas pasidalijo savo patirtimi, kai 2023 m. kovo mėnesį už „Tesla Model Y“ su išplėstiniu autopilotu sumokėjo 65 000 dolerių.
Praėjus trejiems metams (skaičiuojant nuo gamybos/įsigijimo laikotarpio), naudotų automobilių pardavimo įmonės už jo transporto priemonę pasiūlė vos 25 000 dolerių.
„Esu sukrėstas. Nesitikėjau, kad kaina taip smarkiai nukris“, – rašė amerikietis, pabrėždamas, kad automobilis nuvažiavo apie 56 000 kilometrų (35 000 mylių) ir visada buvo įkraunamas namuose, tausojant bateriją.
Kodėl kaina krito taip drastiškai?
Nors savininkas nusivylęs, rinkos ekspertai pastebi, kad toks nuvertėjimas yra dėsningas dėl kelių priežasčių.
Rida: 56 000 kilometrų per trejus metus laikoma vidutine arba kiek didesne rida, kuri tiesiogiai veikia likutinę vertę.
Technologijų kaita: elektromobilių rinka vystosi itin sparčiai – naujesni modeliai pasižymi geresnėmis baterijomis ir programine įranga, todėl senesni modeliai greitai praranda patrauklumą.
Palaikymas lyginant su VDV: tradiciniai automobiliai su vidaus degimo varikliais (VDV) antrinėje rinkoje vis dar išlaiko vertę stabiliau nei dauguma elektra varomų modelių.
Situaciją rinkoje kaitina ir žinios apie techninius nesklandumus. „Reuters“ pranešė, kad „Tesla“ JAV rinkoje atšaukia 218 868 automobilius.
Svarbiausi faktai:
Priežastis: galinio vaizdo kamerų vaizdo vėlavimas, kuris didina avarijų riziką.
Modeliai: problema liečia visą pagrindinę gamą – „Model 3“, „Model Y“, „Model S“ ir „Model X“.
Sprendimas: bendrovė informavo, kad klaidą bandoma ištaisyti nuotoliniu būdu, išleidžiant belaidį programinės įrangos atnaujinimą.
Šaltinis: „Supercar Blondie“ / „Reuters“.