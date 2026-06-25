Nepamirškite šios paprastos taisyklės – vasarą padės sutaupyti degalų sąnaudas

Vairavimo instruktorius Deivas pasidalijo vertingu patarimu. Anot jo, oro kondicionierius padidina variklio apkrovą ir degalų suvartojimą. Tai ypač juntama vasarą, kai daugelis vairuotojų nuolat naudoja klimato kontrolę.
Deivas rekomenduoja paprastą išeitį – atidaryti langus. Tai leidžia pravėdinti saloną neapkraunant variklio papildomai.
„Jei planuojate naudoti kondicionierių, prisiminkite, kad jis didina degalų sąnaudas. Jei norite sutaupyti – atidarykite langus“, – sakė instruktorius.
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Kada geriausia atidaryti langus?
Remiantis 2004 metų Automobilių inžinierių asociacijos (SAE) tyrimu, langus atidaryti labiau apsimoka važiuojant iki 72 km/h greičiu. Važiuojant greičiau, didėja aerodinaminis pasipriešinimas, todėl tada ekonomiškiau langus uždaryti ir įjungti kondicionierių.
Esant didelėms degalų kainoms, šis paprastas būdas vairuotojams leidžia pastebimai sumažinti išlaidas. Instruktorius pabrėžia, kad atviri langai yra nemokamas ir efektyvus būdas sutaupyti vasaros laikotarpiu.
Šaltinis: tsn.ua
degalaiVasarakondicionierius
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