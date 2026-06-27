Tačiau kai kuriems reikia dar šio to daugiau, pavyzdžiui, sportiškumo. Visgi net ir tokiu atveju, „Škoda“ turi ką pasiūlyti – tai „Octavia Combi RS“. Būtent tokį modelį šiuo metu galima rasti skelbimų portale „Autogidas.lt“.
Nuo pat moderniosios pirmos kartos „Škoda Octavia“ sugrįžimo į rinką 1996-iais šis modelis buvo pozicionuojamas kaip optimalus pasirinkimas ieškantiems ne išskirtinumo, bet racionalių savybių – patogaus ir pakankamai erdvaus salono, didelės bagažinės, ekonomiškų variklių bei prieinamos kainos.
Bet jau tada čekai puikiai suprato, jog dalis vairuotojų nori, kad šios savybės būtų suderintos ir su sportiškumu, todėl sukūrė RS (vRS) versiją, kuri pasiūlė agresyvesnę išvaizdą, sportiškesnį interjerą, aštresnį valdymą, bei tam laikotarpiui pakankamai galingą 1.8 l benzininį variklį su turbina, išvykstantį 180 arklio galių pajėgumą.
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„Octavia RS“ versija pasiteisino su kaupu, todėl nenuostabu, kad „Škoda“ šias versijas siūlo ir su naujausios kartos modeliu, o pirkėjai gali rinktis ne tik benzininę, bet ir dyzelinę ar iš tinklo įkraunamą hibridinę pavaras.
Šiuo metu „Autogidas.lt“ skelbimų portale parduodama „Škoda Octavia Combi RS“ turi 2.0 l darbinio tūrio dyzelinį variklį su turbina, kuris pasiekia 200 arklio galių ir 400 Nm sukimo momentą. Tokie techniniai duomenys, šiam šeimyniniam universalui, suteikia daugiau dinamikos ir įsibėgėti nuo 0 iki 100 km/val. leidžia per maždaug 6.5 sekundės. Taip pat skiriasi ir kiti techniniai niuansai.
Palyginti su standartine „Octavia Combi“, RS versija turi 15 milimetrų žemesnę važiuoklę, kuri yra standesnė, todėl suteikia daugiau stabilumo bei sukibimo. Kartu su kiek aštresniu vairo mechanizmu visa tai leidžia greičiau ir agresyviau įveikti staigesnius posūkius, todėl, kol šeima džiaugiasi erdve bei patogumu, vairuotojas gali mėgautis įtraukiančiu vairavimu.
Viduje ne tik modernios sistemos bei komforto įranga, bet ir sportiškos, geresnį šoninį prilaikymą užtikrinančios sėdynės, kurios suteikia daugiau užtikrintumo.
Nepaisant to, nė kiek nenukenčia tokio universalo praktiškumas, nes jis vis dar gali pasiūlyti net 640 litrų talpos bagažinę.
Pardavėjo teigimu, parduodama „Škoda Octavia Combi RS“ yra techniškai tvarkinga, turi beveik du metus galiojančią techninę apžiūrą, pasižymi gausia komplektacija. Taip pat, pirkėjui bus pridėtas ir papildomas ratlankių komplektas su žieminėmis padangomis.
Už šį 2021-iais metais pagamintą modelį, kuris įveikęs 155 tūkst. kilometrų, pardavėjas prašo sumokėti 22,500 eurų.
Modelis: Skoda Octavia Combi RS
Gamybos metai: 2021
Variklio darbinis tūris: 2,0 l
Degalų rūšis: Dyzelinas
Varantys ratai: Priekiniai (FWD)
Variklio galingumas: 147 kW
Rida: 155,000 km
Kaina: 22,500 eurų
ŠkodaAutomobilisparduodamas automobilis
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