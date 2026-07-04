Taip pat, „Chevrolet Corvette“ tapo visame pasaulyje pripažintu sportiniu automobiliu, o tą pasiekti pavyko vos keliems amerikietiškiems modeliams. Tačiau 2019-iais pristatyta aštuntos kartos „Corvette“, kokia šiuo metu parduodama skelbimų portale „Autogidas.lt“, viską apvertė aukštyn kojom ir privertė atversti visiškai naują skyrių šio legendinio modelio istorijoje.
Nuo 1953-ųjų, kai buvo pristatyta pirmos kartos „Chevrolet Corvette“, šiame modelyje nesikeitė vienas dalykas – variklio integracija. Daugiau nei šešis dešimtmečius, visos „Corvette“ kartos turėjo ilgus variklių dangčius, po kuriais riaumojo galingi, didelio darbinio tūrio V8 varikliai varantys galinius ratus. Iš dalies, tai buvo vienas iš šio modelio išskirtinių bruožų, tačiau dėl to jis sulaukdavo ir nemažai kritikos.
Dėl sunkaus variklio priekyje ir didelės į galinius ratus perduodamos galios, „Corvette“ nebuvo geriausiai subalansuotas sportinis automobilis, todėl kai kuriems vairuotojams tapdavo pakankamai rimtu iššūkių jį suvaldyti. Bet su C8 kartos modeliu tai pasikeitė iš esmės.
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Būtent C8 tapo „Corvette“ istorijos ledlaužiu, nes reinkarnavosi į klasikinės komponuotės superautomobilį, kurio variklis montuojamas per vidurį. Dėl šio esminio pakeitimo, pasikeitė ankstesniems modeliams būdinga išvaizda – priekinė dalis tapo daug trumpesnė ir aštresnė, vairuotojo pozicija pasislinko labiau į priekį, o galinė dalis pailgėjo.
Taigi, „Corvette“ įgavo tikro superautomobilio proporcijas, kurios būdingos „Ferrari“ ar „Lamborghini“. Dėl tokių radikalių konstrukcinių pakeitimų, pasikeitė ir automobilio valdymo savybės bei dinamika – „Corvette“ tapo daug stabilesnė, tikslesnė ir greitesnė.
Visgi vienas bruožas liko nepakitęs ir C8 modelio galinius ratus toliau suka galingi V8 varikliai, kurių pajėgumas, priklausomai nuo versijos, gali siekti nuo 490 iki 670 arklio galių, o net ir silpniausia versija, nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja per 3,5 sekundės.
Be to, kad „Corvette“ pasikeitė techniškai, šis modelis įgavo ir daugiau komforto bei geresnės kokybės interjero medžiagas, bei naujausias laikmetį atitinkančias technologijas.
Dėl šių savybių, C8 kartos modelis laikomas puikiai kasdieniam naudojimui subalansuotu superautomobiliu. Ne mažiau svarbu, jog ši „Corvette“ yra giriama už tai, kad suteikia ne prastesnes savybes, nei garsieji Europos superautomobilių gamintojai, tačiau kainuoja ženkliai mažiau, todėl yra labai racionalus pasirinkimas ieškantiems išskirtinės išvaizdos, išskirtinių savybių ir išskirtinių charakteristikų sportinio automobilio.
Jeigu norėtumėte tapti vienos iš kelių Lietuvoje esančių C8 serijos „Chevrolet Corvette“ vairuotoju, tam šiuo metu yra puiki galimybė, nes „Autogidas.lt“ skelbimų portale, parduodamas vienas šių superautomobilių.
2021-iais metais pagaminta, vos 27 tūkst. kilometrų įveikusi ir prie aštraus dizaino puikiai tinkančia geltona spalva nudažyta „Corvette“ kainuoja 85,500 tūkst. eurų. Palyginimui, senesni „Ferrari F430“ ar „Lamborghini Gallardo“ kainuoja daugiau nei 100 tūkst. eurų., nekalbant apie naujesnius šių gamintojų tokios klasės modelius.
Todėl tai puiki galimybė pasimėgauti modernios amerikietiškos automobilių pramonės legendos suteikiama vairavimo patirtimi ir tikro superautomobilio charakteriu bei įvaizdžiu.
Modelis: Chevrolet Corvette C8 Stingray
Gamybos metai: 2021
Variklio darbinis tūris: 6,2 l
Degalų rūšis: Benzinas
Varantys ratai: Galiniai (RWD)
Variklio galingumas: 369 kW
Rida: 27,000 km
Kaina: 85,500 eurų
Skelbimas: https://autogidas.lt/skelbimas/chevrolet-corvette-2021-m-coupe-0137605481.html
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