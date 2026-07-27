Spąstai automobilių rinkoje: šie pirkiniai po kelių metų gali būti nieko verti

Greičiausiai nuvertėjantys automobilių modeliai Lietuvoje
Nors automobilio pirkimas – didžiulė investicija, vairuotojai ne visada įvertina, kiek nuvertės jų perkamas modelis per pirmuosius kelerius metus.
Nusprendus vėliau automobilį parduoti, neretai susiduriama su nemalonia realybe, kai transporto priemonės vertė būna kritusi daugiau nei tikėtasi.
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Automobilių duomenų įmonės „carVertical“ atliktas tyrimas rodo, jog kai kurie automobiliai nuvertėja greičiau nei kiti.
Tai priklauso ne tik nuo konkrečios markės ir pradinės kainos, bet ir automobilio paklausos rinkoje.
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Labiausiai nuvertėja „Citroen C4 SpaceTourer“
Tyrimo rezultatai parodė, jog naujas automobilis per pirmuosius 5 metus gali prarasti daugiau nei du trečdalius vertės.
Tokiu būdu, jei už naują automobilį pirkėjas sumoka 30 tūkst. eurų, po 5 metų jo vertė tesieks 10 tūkst. eurų.
Iš visų „carVertical“ klientų Lietuvoje tikrintų automobilių, didžiausiu nuvertėjimu pasižymėjo „Citroen C4 SpaceTourer“. Per 5 metus šio modelio automobiliai vidutiniškai neteko 70 proc. vertės.
Toliau rikiuojasi „Audi e-tron“ (68,5 proc.), „Ford Mustang“ (67,1 proc.), „Jeep Grand Cherokee“ (66,5 proc.) ir „Peugeot 508“ (66,2 proc.).
„Automobiliai vertę praranda greitai, tai tarsi paslėpta kaina apie kurią retas vairuotojas susimąsto. Visgi įsigijus smarkiai nuvertėjantį automobilį ir vėliau norint jį parduoti reikia nusiteikti finansiniams nuostoliams“, – sako „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.
Už prabangų automobilį sumokama dukart
Daugumoje „carVertical“ tirtų rinkų prabangesni ir elektriniai automobiliai savo vertę praranda greičiau.
„Dėl aukštos pradinės kainos prabangūs automobiliai nuvertėja greičiau. Tai lemia ir aukšti remonto bei aptarnavimų kaštai, dėl kurių prabangūs automobiliai mažiau paklausūs antrinėje rinkoje.
Kadangi šiuolaikinės transporto priemonės priklausomos nuo įvairių technologinių sprendimų, įvairios funkcijos greitai sensta, todėl senesni prabangūs modeliai dažnai nėra pats patraukliausias pirkinys“, – aiškina M. Buzelis.
Automobilių rinkos eksperto teigimu, nuvertėjimas itin paliečia elektromobilių savininkus.
Dėl sparčiai besivystančių baterijų technologijų ir ilgėjančio viena įkrova nuvažiuojamo atstumo, net ir kelerių metų senumo elektromobilis gali sulaukti mažai dėmesio antrinėje rinkoje.
Dėl brangaus senesnių automobilių išlaikymo, „premium“ automobilių segmento pirkėjai paprastai labiau linkę rinktis naujus modelius.
Visgi derėtų nusiteikti, jog po kelerių metų tokio modelio vertė bus smarkiai kritusi, o paklausa – ribota.
Išanalizavus visų „carVertical“ tyrime dalyvavusių šalių duomenis paaiškėjo, jog Europoje per 5 metus labiausiai nuvertėja „Jaguar I-Pace“ (73,1 proc.), „Land Rover Range Rover“ (70,1 proc.), „Nissan Leaf“ (62,4 proc.), „Audi e-tron“ (60,9 proc.) ir „Jaguar XF“ (59,9 proc.) modeliai.
Automobilių nuvertėjimas skirtingose Europos šalyse nevienodas.
Jei Vakarų Europoje labiausiai nuvertėja „premium“ klasės ir elektriniai automobiliai, labiau kainai jautriose rinkose vertę sparčiai praranda ir ekonominiai modeliai.
Geriausiai vertę išlaiko „Renault Megane“
Automobilių nuvertėjimas – nevienodas. Du skirtingi, bet panašiai kainuojantys automobiliai po kelerių metų gali turėti visiškai skirtingą vertę – antrinėje rinkoje jų kainos gali skirtis tūkstančiais eurų.
„carVertical“ tyrimas rodo, jog iš visų Lietuvoje tikrintų automobilių geriausiai vertę išlaiko „Renault Megane“ – šis modelis vidutiniškai nuvertėjo 60,3 proc. per 5 metus.
Toliau rikiuojasi 5-os serijos BMW (62,4 proc.), „Volvo XC60“ (63,8 proc.), „Ford Focus“ (63,8 proc.) ir „Peugeot 308“ (65,8 proc.).
„Ekonominės klasės modeliai geriau išlaiko savo vertę. Tai lemia žemesnė pradinė kaina, pigesnis išlaikymas ir didesnė paklausa antrinėje rinkoje. Visgi kiekviena rinka turi savo specifiką ir skirtingose Europos šalyse labiausiai nuvertėjantys automobiliai skiriasi“, – aiškina M. Buzelis.
Automobilio nuvertėjimą lemia ne tik jo amžius, bet ir tai, kiek tas automobilis patrauklus kitam pirkėjui. Jei transporto priemonės paklausa maža ar ji laikoma rizikingu pirkiniu, tai smarkiai atsilieps jos vertei.
Tuo metu populiarūs, ekonomiškai patrauklūs automobiliai dėl aukštos paklausos nuvertės lėčiau.
„carVertical“ transporto priemonių istorijos ataskaitose galima rasti „Rinkos kainos“ funkciją, kuri įvertina panašios komplektacijos modelių kainos kaitą bėgant metams bei prognozuojamą automobilio vertę ateityje.
Tokiu būdu, naudoto automobilio ieškantys pirkėjai gali aiškiai matyti, kiek juos dominantis modelis bus vertas po keleto metų.
Metodologija
„carVertical“ tyrime analizuojamos įmonės vartotojų įsigytos automobilių istorijos ataskaitos nuo 2023 m. sausio iki 2025 m. gruodžio. Tyrimas apima 2020 m. pagamintų automobilių nuvertėjimą.
Nuvertėjimo procentas buvo apskaičiuotas palyginus gamintojo rekomenduojamą automobilio pardavimo kainą su vidutine jo rinkos verte po penkerių metų. Labiausiai nuvertėjantys modeliai buvo surikiuoti pagal nuvertėjimo procentą.
„carVertical“ yra transporto priemonių istorijų ataskaitose besispecializuojanti įmonė, veikianti 37-iose šalyse – daugiausia Europoje, taip pat JAV, Meksikoje ir Australijoje.
Rinkdama duomenis iš daugiau nei 1 000 registrų ir duomenų bazių visame pasaulyje, „carVertical“ teikia išsamias ataskaitas, kurios padeda klientams priimti gerai apgalvotus sprendimus perkant naudotas transporto priemones.