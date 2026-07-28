Prieš važiuodami į techninę apžiūrą kai ką padarykite patys: vardija, į ką atkreipti dėmesį

Šis vadovas skirtas tiems, kurie nori į techninės apžiūros centrą atvykti ramiau, suprasti, į ką dažniausiai kreipiamas dėmesys, ir kuo pasirūpinti dar prieš registruojantis vizitui.
Ką techninė apžiūra iš tikrųjų tikrina
Techninės apžiūros tikslas yra ne „prikibti“, o įvertinti, ar transporto priemonė yra saugi ir nekelia pavojaus kitiems eismo dalyviams. Vertinama ne automobilio išvaizda, o jo techninė būklė ir išmetamų teršalų lygis.
Pirkėjas ne visada teisus: ekspertas patarė, kaip neapsigauti perkant naudotą automobilį
Patikrinimas apima stabdžių sistemą, važiuoklę, žibintus, padangas, vairo mechanizmą, išmetimo sistemą, kėbulo koroziją, saugos diržus, oro pagalves ir kitus esminius mazgus. Bet kuri rimta problema gali tapti pagrindu skirti pakartotinę apžiūrą.
Dažniausios pastabos: kur dažniausiai pralaimi vairuotojai
Susiję straipsniai
Techninės apžiūros įstaigų specialistai dažnai mini panašius trūkumus: netvarkingi stabdžiai, netolygūs žibintai, nudilusios ar skirtingos ašies padangos, pažeisti ar nevienodai veikiantys amortizatoriai. Prie to prisideda ir per didelė važiuoklės korozija.
Dalis šių gedimų formuojasi pamažu, tad vairuotojas gali jų nepastebėti kasdien naudodamas transporto priemonę. Dėl to verta bent kartą per metus profilaktiškai apsilankyti servise, nelaukiant techninės apžiūros termino pabaigos.
Greitas patikrinimas namuose: ką galite padaryti patys
Prieš važiuodami į techninę apžiūrą, dalį dalykų galite įvertinti ir be profesionalios įrangos. Tai ne tik sumažins riziką gauti pastabų, bet ir padės anksčiau pastebėti rimtesnius gedimus.
Pirmiausia skirkite laiko apėjimui aplink transporto priemonę. Atkreipkite dėmesį į padangų būklę, žibintus, stiklus, numerio ženklo matomumą ir rūdžių židinius ties slenksčiais ar pakabos tvirtinimo vietomis.
Padangos ir apšvietimas: smulkmenos, kurios dažnai kainuoja pakartotinę apžiūrą
Patikrinkite, ar visos padangos yra to paties dydžio ir tipo vienoje ašyje. Griovelio gylis turi atitikti galiojančius reikalavimus, o padangos neturi būti su įtrūkimais ar gumbais šone. Jei kraštai stipriai nudyla, gali būti pažeistas ratų suvedimas.
Apšvietimo sistema tikrinama itin kruopščiai. Įjunkite artimas, tolimas, priešrūkines, posūkio ir atbulinės eigos lemputes, patikrinkite stabdžių signalus. Jei žibintų stiklas yra labai apšiūręs ar aprūkęs iš vidaus, gali reikėti poliruoti arba keisti gaubtą.
Stabdžiai ir pakaba: kaip atpažinti rimtesnius signalus
Stabdžių būklę be stendo įvertinti sunkiau, bet yra keli aiškūs ženklai. Jei stabdant vairas trūkčioja, automobilis traukia į šoną arba girdisi stiprus girgždėjimas, tai signalas, kad reikėtų apsilankyti servise dar prieš techninę apžiūrą.
Pakabos defektus gali išduoti barškesiai važiuojant per nelygumus, nestabilus elgesys posūkiuose ar neįprastai siūbuojantis kėbulas. Tokius garsus verta įvertinti anksčiau, nes apžiūros centre pakabos laisvumai nustatomi labai tiksliai.
Salono saugumas: diržai, oro pagalvės, stiklo pažeidimai
Techninės apžiūros metu vertinama ne tik tai, kas po dugnu, bet ir tai, kas salone. Visi saugos diržai turi lengvai išsitraukti, laisvai susisukti atgal ir užsifiksuoti truktelėjus. Sugedę ar perrišti diržai laikomi rimtu trūkumu.
Jei prietaisų skydelyje dega oro pagalvės ar stabdžių sistemos įspėjamasis simbolis, tai beveik garantuotas kelias į neigiamą techninės apžiūros rezultatą. Tokius gedimus būtina spręsti servise, nebandant paprasčiausiai ištrinti klaidų.
Kėbulo korozija ir dugnas: kada rūdys tampa problema
Natūrali kėbulo korozija pati savaime nėra automatinis pažymio „nepraėjo“ pagrindas, tačiau problema atsiranda tada, kai rūdys pažeidžia konstrukcines dalis. Ypač kruopščiai tikrinamos slenksčių, lonžeronų, pakabos ir diržų tvirtinimo vietos.
Jei dugnas yra storai padengtas šviežia antikorozine danga, o po ja sunku įvertinti realią būklę, specialistai gali paprašyti detalumo ir skirti papildomą patikrinimą. Todėl rimtesnius kėbulo tvarkymo darbus verta planuoti iš anksto, o ne paskutinę savaitę prieš apžiūrą.
Dokumentai ir smulkios detalės, apie kurias pamirštama
Atvykstant į techninę apžiūrą svarbu nepamiršti registracijos liudijimo ir asmens dokumento. Jei transporto priemonėje atlikti reikšmingi pakeitimai (pavyzdžiui, keistas kėbulo tipas ar variklis), jie turi būti įregistruoti oficialiai.
Taip pat patikrinkite, ar aiškiai matomas valstybinis numeris, ar veikia garsinis signalas, ar neįtrūkę langai vairuotojo matymo zonoje. Kartais būtent tokios smulkios detalės sukelia daugiausia nusivylimo, nors sutvarkyti jas visai nesudėtinga.
Kada verta užsukti į servisą prieš apžiūrą
Jei automobilis ar kita transporto priemonė senesnė, mažiau prižiūrėta arba jums ką tik atiteko iš ankstesnio savininko, verta profilaktiškai užsukti į patikimą servisą. Mechanikas gali greitai įvertinti pagrindines sistemas ir pasakyti, kas gali kelti riziką techninėje apžiūroje.
Tokios apžiūros dažnai sutaupo pinigų, nes leidžia problemas išspręsti etapais. Be to, iš anksto žinodami realią transporto priemonės būklę, ramiau planuosite ir draudimo, ir eksploatacijos išlaidas.
Kaip elgtis, jei techninė apžiūra vis dėlto neįveikta
Jei techninės apžiūros rezultatas neigiamas, svarbiausia yra perskaityti pastabas ir jas suprasti. Trūkumai skirstomi pagal svarbą, todėl kai kurie leidžia trumpai dalyvauti eisme iki pakartotinės apžiūros datos, o kiti reiškia, kad važiuoti nebegalima.
Svarbu nedelsti ir kuo greičiau sutvarkyti nurodytus gedimus. Pakartotinė apžiūra paprastai yra trumpesnė ir nukreipta būtent į tas vietas, kurias specialistas pažymėjo. Tokia tvarka skirta ne baudimui, o tam, kad keliuose būtų kuo mažiau techniškai netvarkingų transporto priemonių.
techninė apžiūrastabdžiaiPadangos
Rodyti daugiau žymių