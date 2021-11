Staiga kalba kažkaip pasisuko apie sunkias naktis, kurių metu dabar draugai veikia visai ne tai, ką iki vaiko gimimo.

Draugai sakė, kad gimus vaikui dabar apie intymumą neturi kada ir pasvajoti. Dabar jiems svarbiausia naktį gerai išsimiegoti, pailsėti, sukaupti jėgas ir energiją naujai iššūkių kupinai dienai su mažyle.

Tačiau kur buvusi, kur nebuvusi netikėtai išstojo ir mano žmona. Taip šovė, kad net paspringau!

„Mano vyras tai vis verkia, kad mes per mažai mylimės. Nors tai darome kartą per savaitę, kartais kartą per dvi!

Man tai per akis, o vyrui – vis negana ir negana! Skundžiasi, kad jam prostatos uždegimas nuo susilaikymo tuoj bus...“ – išbėrė kaip žirnius ji.

Nebeturėjau, kur akių dėti – visi kavinėje spoksojo į mus atsisukę.

Neturėjo žodžių ir mūsų draugų pora. Įsivyravo nejauki tyla, kurią nutraukė pravirkęs kūdikis. Net jam, turbūt, ausys linko nuo tokios mano žmonos intymios išpažinties.

Kavinėje ir daugiau mažų vaikų buvo! Ką aplinkiniai pagalvojo, tai nežinau ir turbūt nenoriu žinoti.

Bet žinau viena – dabar su žmona intymus gyvenimas dar suprastėjo!

Sutikite, kūdikį auginančiai porai laikinas intymaus ryšio praradimas yra normalu. Bet kai pora neturi vaikų ar jie jau užaugę, tai kartas per dvi-tris savaites yra nenormalu!

Ši subjektyvi autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos: už skaitytojo turinį lrytas.lt neatsako.