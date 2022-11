Vyrui kelia nerimą viena mylimosios keistenybė: „Ką visa tai reiškia? Čia aš nenormalus?“

Einu prie esmės. Susipažinau su puikia moterimi, puikiai bendraujame, manau, kad įsimylėjau. Tą patį jaučiu iš jos.

Nesigilinant atrodo, kad viskas tiesiog nuostabu. Bet yra vienas bet.

Man nesvarbu, kad ji turi vaiką iš pirmos santuokos.

Neturiu ir absoliučiai jokių pretekstų pavyduliauti, nes nebuvo jokių nutylėjimų, skambučių, net užuominos apie kitą.

Ji su manim visiškai atvira ir nuoširdi, ką paklausiu, tą ir atsako, išskyrus vieną dalyką. Nežinau, ar kelti raudoną vėliavą.

Mano mylimoji neturi FB paskyros. Jos negalima niekaip surasti per „google“, be to ji niekur nieko internete nekomentuoja.

Negana to, ji neatsiliepia į jokius neįvestus numerius. Manęs prašė atsiliepti ir prašė pasakyti, kad skambintojas suklydo.

Dar vienas dalykas. Ji naudojasi mygtukiniu telefonu ir sako, kad taip saugiau. Paklausiau, kodėl ji taip elgiasi ir ko bijo.

Mane išjuokė ir pasakė, kad nieko nebijo, kad niekam nieko nėra skolinga ir mane išvadino kvailu, kam aš viešinuosi ir kad tai man kada nors kokiomis nors aplinkybėmis gali pakenkti, kad normalūs žmonės saugo savo privatumą ir tai yra didžiulė prabanga.

Tos prabangos būti inkognito neturi žinomi žmonės. Patarė man mėgautis savo nežinomumu. Na ir niekada nesiekiau būti žvaigžde ir apie tai nesusimąsčiau nė karto.

Ką visa tai reiškia? Čia aš nenormalus? Kad kartais įkeliu nuotraukų į socialines paskyras? Kad atsiliepiu į bet kokius, net ir nepažįstamus, skambučius ir atidarau net ir nepažįstamiesiems duris?

Žiauriai susibarėm.

Kaip manote, kuris iš mudviejų teisus? O svarbiausia, po galais, ką visa tai reiškia?

