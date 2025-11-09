Pasibaisėjo išvydęs, kaip vairuotojai elgiasi Vilniuje: „Anksčiau žmonės buvo normalesni“

Savo pamąstymais vyras pasidalijo socialiniame tinkle „Reddit“. Įraše netrūko necenzūrinių žodžių, todėl naujienų portalas Lrytas cituoja šiek tiek redaguotą tekstą.
„Ankščiau žmonės buvo normalesni, dabar aš tiesiog stebiuosi, kaip visi išnaglėję. Man važiuojant Vilkpėdes žiede išsoko „Rav4“ ir vos nepadarė avarijos, spėjau sustabdyti, o vairuotojas vietoj to, kad bent parodyt7 susirūpinusį veidą ar kažką, tiesiog man parodė vidurinį pirštą ir nuvažiavo. Jei ne aš, tavo naujas „Rav4“ būtų nurašytas“, – piktinosi jis.
Pasak vyro, panašių situacijų kelyje pasitaiko kasdien: „Dega žalias, sankryžoje stoviu, nes yra kliūtis už sankryžos ir jei įvažiuočiau, tai atsidurčiau tame geltoname tinkle. Tačiau man iš galo pypsi ir mojuoja „boba“ su savo „XC60“. Kam taip daryti, užkimšti eismą kaip „debilui“?
„Reddit“ vartotojas pasakoja, kad labiausiai jį piktina vairuotojai, kurie bet kokia kaina lenkia, o paskui iškart stabdo, norėdami pasukti, arba įlenda į minimalų tarpą, paliktą saugiam atstumui.
„Debilai“ lenkia bet kokia kaina, už manęs pilna vietos, kam lenkti ir persirikiuoti prieš nosį? Kam lįsti į tarpą, kurį palikau stabdymui, jei kas nutiktų?“ – tulžį liejo jis.
Po šio įrašo internete netruko pasipilti kitų vairuotojų reakcijos, kurie taip pat išdėstė savo nuomonę iškeltu klausimu.
„Aš taip pat jaučiuosi kaip autorius. Jei kitiems nerūpi saugumas, tai jų reikalas, bet jei savo vairavimu pradeda kelti riziką man ir mano artimiesiems – aš irgi pasidarau piktas.
Gal tik nesutinku, kad kažkada buvo „normalesni“ žmonės, o dabar suprastėjo. Sakyčiau, kad priešingai, vairavimo kultūra po truputį gerėja. Tik norėtųsi, kad dar šiek tiek pasitemptume ir dažniau pagalvotume apie kitus“, – komentaruose rašė kitas „Reddit“ vartotojas.
„Turiu vaizdo registratorių. Šiemet vieną sėkmingai pridaviau policijai – važiavo per dvigubą ištisinę. Miegu ramiau žinodamas, kad keliuose vienu tokiu mažiau“, – rašė kitas internautas.
„Vilniuje tikrai kažkokie bepročiai važinėja. Spaudžia, prie perėjos nesustoja, vieną kartą vos nenutrenkė. Nepalyginsi su kitais miestais“, – komentavo dar vienas socialinio tinklo vartotojas.
Tuo metu kiti komentaruose bandė į situaciją pažvelgti ramiau. Anot jų, neatsakingų vairuotojų pasitaiko ne tik sostinėje, todėl svarbu, kad kiekvienas, sėdintis už vairo, prisiimtų atsakomybę.
„Pats kiekvieną dieną Vilniuje važinėju, ir, mano nuomone, daug kas priklauso nuo patirties bei gebėjimo nuspėti kitų vairuotojų manevrus. Neadekvačius dažniausiai galima pastebėti iš toli ir atitinkamai reaguoti – tiesiog „duoti durniui kelią“. Dažniausiai pastebiu, kai klaida būna abipusė ir abu vienas kitą kaltina, nors vairuoti nei vienas nemoka“, – rašė kitas diskusijos dalyvis.
„Vairuoju Vilniuje daugiau kaip 10 metų. Yra visokių, kaip ir visur, bet bendrai paėmus situacija gera. Tiesiog eisme daugiau dalyvių, nei kaimuose, tai ir situacijų daugiau. Svarbiausia pačiam nežioplinėti – tempas ne kaip Šiauliuose.
Visi nori atsidurti ten, kur jiems reikia, o ne kirmyti mašinoje. Dauguma esant reikalui praleidžia (jei nepraleidžia, 4/5 atvejais bus moteriškė, kuri nemato toliau savo nosies, užjauskime), prie perėjų stoja, šiaip sau nesignalina. Su geltonais tinklais problema yra, kažkaip neperpranta jų liaudis“, – teigė dar vienas internautas.
RedditVairavimo kultūravairavimas
