„Prieš kelis mėnesius išėjau į pensiją, pardavęs savo verslą. Su žmona turime tris vaikus, du iš jų jau augina savo vaikus. Turiu pripažinti, kad jaučiuosi nereikalingas.
Taip jaustis visai nesitikėjau. Mano žmona, kuri yra jaunesnė, vis dar dirba ne visą darbo dieną ir savanoriauja, tad jos gyvenimas labai užimtas. Ji taip pat daug socialesnė nei aš – turi kelias draugų grupes, su kuriomis nuolat susitinka, o kitais metais jau yra suplanavusi keliones į užsienį su jais.
Jei atvirai, jaučiuosi šiek tiek paliktas nuošalyje, nors tikiuosi, kad tai neskamba apgailėtinai. Man labai patinka leisti laiką su anūkais, kartais žaidžiu golfą, mėgstu pasikrapštyti prie savo seno automobilio, bet tuo viskas ir baigiasi.
Kaip pasikeičia lytiniai santykiai sulaukus pensinio amžiaus?
Nežinau, ar viskas būtų kitaip, jei žmona būtų tuo pačiu metu metusi darbą ir mes galėtume daugiau nuveikti kartu, tačiau ji labai myli tai, ką daro. Ar galėtumėte patarti, kaip galėčiau pagerinti savo situaciją? Jaučiuosi pasimetęs“, – Mirror rašė į pensiją neseniai išėjęs vyras.
Patarimus dalinanti santykių ekspertė Coleen Nolan mano, kad vyras turėtų būti sau atlaidesnis.
„Išėjimas į pensiją yra didžiulis pokytis, ypač jei daugelį metų vadovavote savo verslui ir buvote atsakingas ne tik už jį, bet ir už kitus žmones. Reikia laiko suprasti, ką norite veikti, ir susikurti naują kasdienę rutiną.
Iš jūsų laiško girdžiu du dalykus: pirma – norite užpildyti savo gyvenimą daugiau veiklų ir prasmės, antra – norėtumėte daugiau laiko praleisti su žmona ir jaustis su ja artimesnis.
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Puiku, kad jos gyvenimas toks pilnas ir ji turi daug draugų, tačiau tai neturėtų trukdyti jums dviese būti kartu. Galbūt ji tiesiog mano, kad po daugelio metų sunkaus darbo norite pailsėti ir nieko neveikti.
Pasikalbėkite su ja apie tai, kaip jaučiatės, ir pasakykite, ką norėtumėte nuveikti kartu – ar tai būtų kelionės, ar kažkas arčiau namų. Galimybės – beribės“, – rašė santykių ekspertė.