Atlikėjo poelgis po koncerto kainavo daug ašarų: artimieji negali pamiršti vaiko skausmo

Tačiau ne visi šalies atlikėjai su savo gerbėjais elgiasi taip šiltai.
Į „Bendraukime“ kreipėsi skaitytojas, nemaloniai nustebintas vieno šalies atlikėjo poelgiu po koncerto. Miesto šventėje po pasirodymo vyro dukterėčia paprašė su juo kartu nusifotografuoti, tačiau atlikėjas nesutiko.
Vyrui iki šiol spaudžia širdį prisiminus mergaitės skausmą ir nusivylimą. Jis negali suprasti, kodėl kai kurie muzikantai atsisako bendrauti su savo mažaisiais gerbėjais, o tokios scenos mega žvaigždės kaip Marijonas Mikutavičius net ir mažiausiems gerbėjams niekada neatsuka nugaros.
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Todėl vyras labai norėjo viešai pasidalinti savo dukterėčios nusivylimu po nemalonios patirties vienoje miesto šventėje, kur ji labai norėjo nusifotografuoti su vienos grupės atlikėju.
„Pamačiusi jį, mandagiai paprašė vos vienos nuotraukos, kuri būtų užtrukusi tik minutę. Deja, sulaukė neigiamo atsakymo.
Suprantu, kad atlikėjai gali būti pavargę, skubėti ar turėti kitų įsipareigojimų, tačiau vaikui tokia akimirka reiškia labai daug. Mano dukterėčia labai laukė šio susitikimo, todėl po atsisakymo labai nuliūdo ir nusiminė.
Kartais viena nuotrauka nieko nekainuoja, o vaikui gali tapti ypatingu prisiminimu visam gyvenimui. Todėl buvo skaudu matyti jos nusivylimą. Tikiuosi, kad ateityje mažiesiems gerbėjams bus skiriama daugiau dėmesio ir supratimo.
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Kaip pavyzdį norėčiau paminėti Marijoną Mikutavičių. Ne kartą teko matyti, kaip jis po koncertų skiria laiko savo gerbėjams, ypač vaikams.
Toks dėmesys ir pagarba palieka didžiulį įspūdį. Viena nuotrauka, keli šilti žodžiai ar trumpas bendravimas vaikui gali tapti nepamirštamu prisiminimu.
Tokiais poelgiais jis parodo, kad jo gerbėjai yra laukiami, vertinami ir mylimi. Būtent toks ryšys tarp atlikėjo ir žmonių pelno nuoširdžią pagarbą bei meilę iš publikos visoje Lietuvoje.
Norėčiau, kad pasidalintumėte mano istorija iš tikro įvilko negaliu pamiršti savo krikšto dukros skausmo“, – rašė vyras.