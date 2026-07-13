Skubėjo gelbėti sūnaus gyvybę, tačiau ligoninė nepriėmė: niekam nelinki to, ką išgyveno patys

Berniukui pradėjo tinti liežuvis, todėl situacija dėl gyvybei pavojingos būklės galėjo baigtis tragiškai.
Tačiau Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) Palangos skubiosios medicinos pagalbos poskyryje skubioji pagalba vaikui nebuvo suteikta – vietoje to šeimai pasiūlyta savo transportu vykti į Klaipėdą.
(KUL) Skubiosios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Ellikas tikina, kad būtinoji pagalba suteikiama visiems. Todėl dėl šio įvykio atliekamas vidinis aplinkybių vertinimas.
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„Kreipiuosi į Palangos miesto merą Šarūną Vaitkų ir atsakingą Sveikatos skyrių. Praėjusią naktį mūsų šeima patyrė didžiulį sukrėtimą. Mūsų sūnus serga liga, kurios metu gali staiga prasidėti stiprus tinimas. Naktį jam pradėjo tinti liežuvis – tai yra gyvybei pavojinga būklė, kai svarbi kiekviena minutė. Atvykę į Palangos ligoninę išgirdome tik tiek: „Vaikų gydytojo nėra, važiuokite į Klaipėdą.“
Kyla klausimas – ar tikrai net ir nesant vaikų gydytojui negalima suteikti pirmosios, gyvybę gelbstinčios pagalbos, kol pacientas būtų saugiai perduotas kitai gydymo įstaigai? Laimei, dėl sūnaus ligos visada su savimi turime būtinus vaistus ir juos sugirdėme patys.
Tačiau kas būtų nutikę, jei jų neturėtume? Kas būtų nutikę kitai šeimai? Noriu paklausti atsakingų institucijų: kaip gali būti, kad kurortinis miestas, į kurį vasarą suplūsta dešimtys tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos, nakties metu neturi galimybės suteikti skubios vaikų medicinos pagalbos? Kelias iki Klaipėdos gali trukti 15–20 minučių.
Gyvybei pavojingos būklės atveju tai gali būti lemtingas laikas. Mums net nebuvo pasiūlyta greitosios medicinos pagalbos brigada – į Klaipėdą vykome savo automobiliu, patirdami didžiulį stresą ir baimę dėl vaiko gyvybės.
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Šis įrašas nėra skirtas ieškoti kaltų. Jis skirtas tam, kad atsakingi žmonės įvertintų situaciją ir užtikrintų, jog nė vienai šeimai nebereikėtų išgyventi to, ką išgyvenome mes. Vaikų gyvybės negali priklausyti nuo to, kuriame mieste nelaimė juos užklupo“, – savo istorija dalinosi Kotryna Poškuvienė.
Atliekamas vidinis aplinkybių vertinimas
Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) Skubiosios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Ellikas „Bendraukime“ pateiktame komentare teigia, kad dėl minėtos situacijos atliekamas vertinimas.
„KUL Palangos skubiosios medicinos pagalbos poskyryje skubi pagalba teikiama visą parą. Esant gyvybei pavojingai būklei, būtinoji medicinos pagalba nedelsiant suteikiama tiek suaugusiesiems, tiek vaikams.
Atvykus pacientui pirmiausia įvertinama jo sveikatos būklė ir nustatomas skubios pagalbos poreikis. Vaikams iki 18 metų Palangoje atliekamas pirminis būklės įvertinimas, suteikiama pagalba patyrus nesunkias traumas. Jei vaikui reikalinga specializuota pediatrinė pagalba dėl ligos ar sudėtingesnės traumos, tolesnis gydymas organizuojamas Klaipėdos vaikų ligoninėje, kur visą parą teikiamos specializuotos pediatrinės paslaugos.
Sprendimas dėl paciento transportavimo kiekvienu atveju priimamas individualiai, įvertinus jo klinikinę būklę. Jei transportavimo metu reikalinga medicinos specialistų priežiūra, pacientą į kitą gydymo įstaigą perveža Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
Kalbant apie viešai aptariamą situaciją, šiuo metu atliekamas vidinis aplinkybių vertinimas. Kol jis nėra baigtas, negalime komentuoti konkrečių sprendimų ar paciento būklės. Tačiau jau dabar matome, kad šioje situacijoje galėjo pritrūkti aiškesnės komunikacijos su paciento artimaisiais. Todėl dar kartą priminėme personalui pacientų priėmimo ir nukreipimo į kitas gydymo įstaigas tvarką, ypatingą dėmesį skiriant medikų bendravimui su pacientais ir jų artimaisiais bei budrumui vertinant kreipimosi prežastis“, – teigė Klaipėdos universiteto ligoninės (KUL) Skubiosios medicinos pagalbos klinikos vadovas M. Ellikas.
ligoninės priimamasisPalangaKlaipėdos universitetinė ligoninė (KUL)
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