Į mokamą paplūdimį prie Trakų atvykę poilsiautojai liko apakę: tokio vaizdo pamatyti nesitikėjo

2025 m. rugpjūčio 9 d. 18:44
Poilsiautoja
Vasarą Vilniuje atostogauti nėra pati tobuliausia vieta. Bent jau mums taip atrodo. Parkai, muziejai, kavinės – taip. Bet jei norisi pasimaudyti ne fontane, iki artimiausio medžio ar vandens telkinio reikia važiuoti kone valandą.
Todėl jei norisi nusimaudyti, tenka pasukti galvą, kur. Nes pasirinkimas nėra didelis, o ir žmonių gausa ne kiekvieną džiugina ir nuteikia poilsiui. Netoli miesto esančių ežerų pakrantės nutūptos, nebūna vietos automobiliui pastatyti. Kamščiai formuojasi norint atvažiuoti prie ežero ar išvažiuoti. Arba, dar blogiau, pakrantės yra privati nuosavybę ir paprastiems žmonėms nėra galimybės prie ežero apskritai patekti.
Todėl vieną savaitgalį nusprendėme pailsėti nuo kamščių ir aplankyti mokamą paplūdimį, esantį netoli Trakų.
Už du suaugusius ir vieną vaiką sumokėjome nei daug, nei mažai – 23 eurus (už suaugusius po 7 eurus, už vaiką 4, už automobilį 5 eurai).
Tačiau kai nuėjome į paplūdimį, negalėjom patikėti savo akimis, kad jis yra mokamas! Žmonių tiek, kaip Palangoje per ilgąjį savaitgalį svilinant +30.
Nebuvo nei laisvų gultų, nei laisvos vietos ant žemės. Pakrantė nusėsta žmonių. Buvome apakę su vyru ir juokėmės, kad reikia eilėje stovėti, jei nori iki vandens prieiti.
Sunku buvo patikėti, kad žmonės taip gausiai renkasi mokamus paplūdimius ir moka tikrai nemažus pinigus už maudynes. Aišku, pakrantė graži, sutvarkyta, smėliukas, vaikų žaidimų aikštelė, viešas tualetas ir dušas. Galbūt žmonės trokšta patogumų netgi ir gamtoje? O gal visi, kaip ir mes, tikėjosi išvengti kamščių ir žmonių grūsties nemokamose pakrantėse?
Kur vasarą maudotės jūs? Galt turite nuosavą lieptą, ar jūsų mieste yra vandens telkinių, prie kurių nereikia irtis alkūnėmis? Jei taip, galiu pasakyti, kad jums pasisekė.
