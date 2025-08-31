Nuotaka liko be žado po netikėto pamergės prašymo: nebenori kviesti net į vestuves

Būsimoji nuotaka liko „be žodžių“.
Įraše, kurį jau peržiūrėjo 647 tūkst. kartų, save grožio influencere vadinanti Chloe paaiškino, kad visoms pamergėms pasiūlė rinktis iš šešių rožinės spalvos atspalvių paletės, tačiau viena pagalvojo, kad būtų labai šaunu, jei ji viena vilkėtų baltą suknelę, skirtingai nei visos kitos pamergės“.
Šią situaciją pavadinusi „keista“, Chloe pasiteiravo 256,4 tūkst. savo sekėjų, kaip reikėtų elgtis. Viena komentatorė drąsiai pareiškė, kad šios pamergės reikėtų „nebekviesti“ į vestuves, rašo Dailymail.
Chloe paaiškino, kad turi dešimt pamergių.
„Kiekvienai jų nupirksiu tokią suknelę, kokios ji nori – jokio biudžeto apribojimo, nieko. Vienintelis reikalavimas buvo spalvų gama. Šioje paletėje buvo net šeši rožinės atspalviai, iš kurių jos galėjo rinktis. Buvo pasirinkimų“, – sakė Chloe.
Su pamerge Natalie, kuri per vestuves norėtų vilkėti baltai, jos draugauja nuo trejų metų.
„Mes pažįstame viena kitą jau labai seniai, ji puikiai žino, ko noriu ir ko nenoriu šiose vestuvėse. Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad būtent dėl jos turėsiu skųstis“, – guodėsi nuotaka.
Kai vienuolika merginų apsilankė vestuvinių suknelių salone, kurį Chloe išsinuomojo už „šimtus svarų“, ji pastebėjo, kaip Natalie kalbėjosi su salono konsultante, tačiau nesuprato, apie ką jos kalbėjo.
„Tada konsultantė priėjo prie manęs, pasivedė į šalį ir pasakė, ko Natalie prašė, – pasakojo Chloe. – Ji tiesiog paklausė, ar galėtų pasimatuoti baltą suknelę. Natalie nesiruošia tekėti, tad nebuvo taip, kad ji norėtų pasimatuoti suknelę, kad suprastų, ar ji tiktų jos pačios vestuvėms. Ji yra visiškai vieniša ir tuo mėgaujasi. O jei tai buvo pokštas, man jis visai nejuokingas“, – sakė Chloe.
Būsimoji nuotaka jautėsi neturinti kito pasirinkimo, tik paklausti Natalie tiesiai: „Kodėl tu prašai pasimatuoti baltą pamergės suknelę?“
Tačiau vietoje to, kad atsisakytų savo noro ar atsiprašytų senos draugės, Natalie tik dar labiau užsispyrė ir pareiškė, kad nori išsiskirti iš kitų pamergių vilkėdama baltą suknelę.
Kreipdamasi į savo sekėjus patarimo, kaip elgtis tokioje situacijoje, Chloe pabrėžė, kad nenori, jog Natalie „pasirodytų vestuvėse su balta suknele“.
Chloe įrašas sulaukė daugiau nei 100 komentarų, ir daugelis tvirtino, kad Natalie apskritai turėtų būti išbraukta iš svečių sąrašo.
Viena internautė parašė: „Pasakyk jai „ne!“, o jei ji neatsisako – nekviesk jos į savo vestuves.“
Kita pritarė: „Į vestuves nepakviesta.“
Trečias žmogus pabrėžė, kad Natalie turėtų būti pašalinta iš pamergių sąrašo: „Ji – pavydi ir daugiau nebeturėtų būti pamerge.“
Kitas komentatorius pastebėjo: „Vadinasi, dabar turi devynias pamerges?“
Penktas pridėjo: „Arba ji vilki rožinę, arba tu turi devynias pamerges.“
„Reikėjo jai pasakyti – jei nori atrodyti kaip nuotaka, gal verčiau susimokėk už savo vestuves“, – patarinėjo internautai.