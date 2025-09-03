Tėvų išlaidos mokyklai ir auklėtojų dovanoms pribloškė: „Per senas tai suprasti“

Tėvams tai galvosūkis ir savotiškas išgyvenimas. Rugsėjis yra tas laikas, kai reikia pagalvoti apie būtinų supirkti priemonių sąrašą, gėlės Rugsėjo 1-ąjai, dovanas klasės auklėtojai ir suplanuoti tos dienos pramogas.
Viskas atsiremia į pinigus. Norėčiau papasakoti apie tai, kaip viena mano pažįstama leido savo vaikus į mokyklą. Ji išlydėjo pirmokėlę ir šeštoką. Ar žinote, kiek jai tai kainavo?
Vien šeštoko aprangai ji išleido 150 eurų, o pirmokei – 200 eurų. 350 eurų vien tik batams, drabužiams. Čia, žinoma, ne didžiausia suma, nes kiti tėvai vaikams perka firminius rūbus.
O kur dar gėlės, dovanos. Kardelio žiedus dabar keičia rožės ar netgi floristo sukurtos puokštės.
Teko girdėti, kad kiti tėvai perka rožes ir moka po 10 eurų už žiedą. Tačiau ne dėl to šventės biudžetas gali išsipūsti kaip balionas.
Kalbu apie dovanų pirkimą auklėtojams, už kurias vaikų tėvams tenka atseikėti ir po kelias dešimtis eurų.
Aš mokyklą pradėjau lankyti 1993, baigiau 2005, bet mūsų mokykloje tokių dalykų nebuvo. Bet, galbūt, aš jau per senas tai suprasti.
Auklėtojoms tėvai dovanoja poilsį viešbučiuose, keliones, sieninius laikrodžius, paveikslus.
O kur dar mokinio reikmenų krepšelis, pratybos su vadovėliais. Pratybos išties brangios. Kaina gali būti ir 10 eurų už vienas pratybas, o neretai jų reikia pirkti ir po kelias.
Pirmokėlio sąrašą sudaro apie 40 skirtingų priemonių. Nebe tie laikai, kai pakakdavo turėti paprastą kuprinę, pieštukinę ar rašiklį, o į kūno kultūros pamokas eiti su marškinėliais, šortais, ir „inkariukais“.
Dabar kuprinės turi būti madingos, visos priemonės – su madingais užrašais ir panašiai. Internete galima visą komplektą nupirkti už 60–80 eurų, bet, turbūt, labai gerbiamas su tuom nebūsi.
Mano pažįstamai pirmokėlės ir šeštoko priemonių sąrašas atsiėjo kažkur 250 eurų. Taigi, pažįstama vaikams išleido beveik 800 eurų. Suma beprotiška. Bet norint suteikti vaikams ramybę mokykloje, kartais reikia atsisakyti savų poreikių.