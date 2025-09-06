Mamos su mažais vaikais elgesys gatvėje pašiurpino vilnietį: „Sustojau paklausti, ką ji čia daro“

Kasmetinis rugsėjo chaosas pasidarė toks įprastas, kaip lietus vasarą. Kiekvieną kartą dalyvaujant jame įgauni naujų patirčių, turi laiko pamąstymams, nes vidinis pyktis čia visai nepadės.
Tai gi, dalyvaudamas šioje rudenėlio šventėje netgi supratau, kodėl taip sunkiai žiedas įveikiamas, kodėl dauguma važiuoja ne dešine kelio puse, o kaire, jeigu tik yra daugiau nei viena eismo juosta.
Jūs nežinote? Nes vasarą jie braškes skynė UK, o ten juk eismas kitoniškas. Bet šitie man jau nebeįdomūs. Aš noriu pakalbėti ne apie kitus eismo grynuolius. Žymiai įdomesnė tema yra dviratininkai.
Visiškai įsitikinau, kad dviratininkas yra pats didžiausias eismo sistemos parazitas. Taip, taip – jis šiuolaikinis kelių erelis. Nes būtent su dviračiu važiuoti galima visur: keliu, miško takeliais, šaligatviu, liftu, net autostrada. Žodžiu, bet kur ir bet kaip. Jiems viskas galima: gali važiuoti žiemą (padangų keisti nereikia), gali važiuoti esant raudonos šviesos signalui, gali kirsti eismą bet kur.
O žinot kodėl taip yra? Aš žinau. Jiems nereikia mokėti nei kelių eismo taisyklių, nei registruoti transporto priemones, nei įsigyti joms draudimų. Jiems nieko nereikia, negalioja jokios taisyklės – nes jie išskirtiniai, jie dviratininkai, ir todėl nebaudžiami, tarytum Indijos šventos karvės.
Kodėl kelyje tie dviratininkai kelia chaosą važiuodami vorelėmis po du, tris, gali makaluotis po kelią kaip žalčiai, o jeigu tik, neduok dieve, automobilio vairuotojas, ką nors ne taip padarys, tai tuojau pat nukryžiuotas greičiau nei buvo tais laikas ir labai socialiai nubaustas.
Bet ir su tuo dar galima sukandus dantis taikytis, bandant įžvelgti logikos ir teisumo principus. Man žymiai baisiau matyti tas naujas tendencijas, ir kas mane privertė parašyti ši straipsnį, tai važiavimas su mažais vaikais keliais, su dviratukais, jeigu dar maža – tai ir prieš eismą.
Aš suprantu, kad nauja karta truputį labai prasilenkia su loginiu mąstymu. Tebūnie! Bet kam jūs vaikus kišate į gatvę po mašinų ratais, kokį pavyzdį rodote, jūs kur užaugot?
Pasidalinsiu paskutine savo patirtimi šios rudens pirmų dienų, tiksliau vakar – sutikau dviratininkus intensyvaus eismo gatvėje, kurioje greitis apribotas 40 km/h, ir tai ne kiemas. Taigi, pastebėjau, kad važiuoja Mama su vienu vaiku dviračio kėdutėje, kitas, gal kokių 6 metų, priekyje su dviračiu. Vaikai su šalmais – šaunuolė Mama, bet sau neužteko pinigų, o gal šiaip ko neužteko – nesvarbu.
Įdomiausia – jie važiuoja keliu, kur intesyvus eismas, važiuoja sunkvežimiai. O jie sau važiuoja prieš eismą! Aš sustojau paklausti, ką ji čia daro gatvėj – atsakymas, o tai kur mums važiuoti. Čia viskas normalu?!
Ar Jūs suprantate – užtenka vaikui atsisukti į mamą ar tėtį ir nevalingu judesiu jis išvažiuos į vidurį kelio. Po šimts kalakutų – ir kaltas bus vairuotojas. Ei jūs, supertėveliai ir supermamytės – pagalvokite!
Ir žinau, kad šitas chaosas su „dviratistais“ tęsis tol, kol nebus reguliacijos, nebus įvesta vairavimo teisės ir transporto priemonių registracija. Dviratis transporto priemonė? Taip? Taip – tai registruojam. Nori dalyvauti eisme – turėk vairuotojo pažymėjimą, be jo tik miške ir kieme važinėkis, bet nelįsk į gatvę.
Važiuoji gatve – dėvi visas apsaugines priemones, privalai būti matomas, dviratis turi būti techniškai tvarkingas. Ir, svarbiausia, – kelių eismo taisyklės privalomos visiems. Atsiras grynuoliu, kurie sakys, jog Europoje tai visi važinėja ir nereikia jokių teisių.
Taip, važinėja, kur pažymėta dvirčio takas. O, žinokit, ir ten perkaitusia galva važinėja, pastebėjau ir chaoso, ir įdomybių. Taigi, taip yra visur, kur nėra tvarkos. Čia tik laiko klausimas, kada visur atsikąs šito nebaudžiamo parazitino transporto.
Mano nuomone, šiai dienai dviratininkai kelia didžiausią chaosą eisme. Aš reikalauju lygių teisių eisme. Ponai ir Ponios! Kas trukdo mums pirmiems tą padaryti, nes mes juk galim! Pavyzdys – Rugsėjo pirmąją neprekiaujama alkoholiu. Vieninteliai tokie išsišokėliai, bet man tai nemaišo, nors labai juokinga, kaip ir rugsėjo pirmoji – sovietinė atgyvena, bet šį kartą ne apie tai. Saugokime vieni kitus ir būkime sąžiningai lygūs.
DviračiaiEismassaugumas kelyje
