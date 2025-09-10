Berniukui gyvybę išgelbėjusiam didvyriui – netikėti nepažįstamųjų pasiūlymai

Tiesa, norint padėkoti, tarnyboms didvyrišką darbą atlikusio jauno vyro teko paieškoti, nes jis iš įvykio vietos pasišalino.
Didžiausios pagarbos vertas drąsuolio poelgis buvo karštai aptarinėjamas internete. Socialiniai tinklai ir naujienų portalai tiesiog ūžė – žmonės dėkojo, aptarinėjo ir bandė suprasti jo pasišalinimo priežastis, dalinosi savo patirtimis panašiose situacijose.
„Labai jaudinantis žmogaus poelgis, kuriam ne kiekvienas pasiryžtų! Jis turi jautrią, didelę širdį.
Tikrai drąsus angeliškas poelgis, nes išgelbėjo vaikučio gyvybę, kuriam gaisre grėsė mirtinas pavojus!
Gražiausia padėka jam! Didžiausios šiam geradariui Dievo palaimos ir stiprios sveikatos! Duok Dieve daugiau tokių jautrių kito nelaimei žmonių!“ – už drąsą ir altruizmą dėkojo internautai.
Tiesa, kol geradaris dar nebuvo surastas, komentatoriai ragino ir toliau jį slėptis ir neatskleisti savo tapatybės.
„Žmogau, jeigu skaitai, mano patarimas – nepasirodyk. Dabar padarei gerą darbą, visi dėkingi. Prisistatysi, tai dar neaišku, kas sugalvos, jog neturėjai įgaliojimų laužti duris“, – rašė Petras.
„Jis išėjo turbūt dėl to, kad negautų baudos už išlaužtas duris. 100 proc., nes pas mus nesvarbu, kas ką išgelbėjo. Svarbu nubaust“, – jam antrino Robertas.
Panašų pastebėjimą turėjo ir Donatas: „Esant civiliui, laužtis į svetimą nuosavą būstą yra nusikaltimas pagal įstatymo radę. Dėl to ir pasišalino laiku. Laužti duris gali tik tarnybos, gaisrinė, policija, spec pajėgos. Šaunuolis, kad elgėsi pagal sveiką protą ir prisiėmė atsakomybę. Ar neklystu?“
Kiti žmonės dalinosi savo asmenine patirtimi, kai norėdami kitam gero, patys pateko į nemalonią situaciją.
„Buvo pas mus, kai bute gyvenom. Iš kaimynų buto veržėsi dūmai, iškvietėm gaisrinę. Tie išlaužė duris, puodas buvo ant dujinės paliktas jau svilo, namie nieko nebuvo. Gaisrininkai iškvietė policiją.
Kai laiptinėj visi stovėjom, grįžo kaimynas, užsipuolė, kad duris išlaužėm, tipo, mes. Policininkai paklausė, ar mes, tai pasakėm, kad gaisrininkai. Sako, tu čia netriukšmauk, nes ir taip tavo ta višta (mat virė višta) auksinė bus“, – savo nemalonia patirtimi dalinosi Vaiva.
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba komentaruose akcentavo, kad drąsus vyras elgėsi taip, kaip ir reikėjo: „Kaip teigė apie gaisrą pranešęs žmogus, pro langą vaikas šaukėsi pagalbos. Gaisre kiekviena akimirka yra svarbi – minutė gali kainuoti gyvybę. Vaiką išgelbėjęs žmogus elgėsi ryžtingai, tai rodo jo drąsą bei žmogiškumą. Departamentas nuoširdžiai jam dėkoja.“
Gaisrasišgelbėta gyvybėkomentatoriai
