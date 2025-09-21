Klaipėdoje siūlo butą „švelniai merginai“: paskambinus paaiškėjo baisi klasta

„Moteriškė apgyvendintų švelnią merginą, kuri prižiūrėtų butą. Su atlygiu. Gali būti ir studentė“, – su klaidomis rašoma skelbime, kuriame nurodomas ir telefono numeris.
Siūlė „smagųjį kambarį“
Skelbimo nuotrauka pasirodė socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Nepatikimi asmenys“. Kaip pasakojama paskelbtame įraše, studentė paskambino nurodytu numeriu, tačiau niekas jai neatsiliepė.
Po kurio laiko ji sulaukė skambučio iš vyresnio amžiaus vyro, kuris skambino jau iš kito telefono numerio. Tačiau pokalbis pasisuko visai ne apie žadėtą apgyvendinimo pasiūlymą.
Vyras nevengė asmeniškų klausimų – pradėjo domėtis merginos amžiumi, santykių statusu, informacija apie darbovietę ir darbo užmokestį.
Įraše minima, kad vyras užsiminė apie „smagųjį kambarį“, už kurį nereikės mokėti. Taip pat šis asmuo pareiškė norintis išvysti merginos „Facebook“ paskyrą, nes norėjo pasižiūrėti jos nuotraukas.
Kaip vėliau paaiškėjo, nėra jokios „moteriškės“, apie kurią kalbama skelbime. Tai buvo tik būdas privilioti ir sudominti merginas.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad netoliese buvo pastebėtas dar vienas itin panašus skelbimas, parašytas tokiu pat šriftu, su klaidomis, tik nurodomas kitas telefono numeris.
Įspėjantį „Nepatikimi asmenys“ grupės įrašą išvydę socialinių tinklų vartotojai suskubo juo dalintis, norėdami įspėti merginas nepakliūti ant šio „kabliuko“. Daugelis neslėpė pasipiktinimo.
„Man reikalavimas būti švelniai iš karto viską pasako“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas pridūrė taip pat matęs šį skelbimą: „Klaipėdoje, pietinėje pusėje, teko matyt, berods, net parduotuvių skelbimų lentoje“, – dalijosi socialinio tinklo vartotojas.
Viena mergina, kuri komentarą parašė anonimiškai, pasidalijo ir pati susidūrusi su panašiomis situacijomis.
„Šiais laikais merginai/moteriai išsinuomoti būstą yra sudėtinga. Paskelbiau, kad ieškau nuomai buto, gavau kažkur apie 200 vyrų kvietimų į draugus, bent 50 iš jų rašinėti pradėjo ir dalis tiesiai šviesiai siūlė būstą už „paslaugėles“, – rašė ji.
Policija apie skelbimą žino
Dėl uostamiestyje ažiotažą sukėlusio skelbimo naujienų portalas Lrytas kreipėsi į Klaipėdos apskrities VPK. Komunikacijos poskyrio atstovai paminėjo, kad situacija policijai yra žinoma, bet dėl šio ar panašių skelbimų pastaruoju metu kreiptasi nebuvo.
„Klaipėdos apskr. VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, pastaruoju metu tokio pobūdžio pranešimų nėra gauta.
Pareigūnai nuolat stebi viešojoje erdvėje ir socialiniuose tinkluose platinamą informaciją, tad ir šį Jūsų pateiktą skelbimą matė“, – rašoma atsakyme.
Įsibėgėjus rugsėjo mėnesiui, susidomėjimas butų nuomos skelbimais vis dar nemažėja. Todėl pareigūnai gyventojus įspėja būti itin atsargiems, įsitikinti, ar skelbimas nėra klaidinantis, kiek įmanoma pasidomėti buto savininkais ir vieniems neiti su jais susitikti.
„Pareigūnai perspėja, kad būstą išsinuomoti norintys asmenys niekada nepervestų pinigų prieš tai neapžiūrėję buto. Taip pat rekomenduojama patikrinti ar skelbimą patalpinęs asmuo tikrai yra savininkas ar agentūros atstovas. Jei prašoma kaina už butą įtartinai maža – tai gali būti ženklas, jog gali būti sukčiaujama.
Būsto ieškantis asmuo jokiu būdu neturėtų pasiduoti spaudimui pervesti avansą nedelsiant, net nemačius būsto“, – įspėja policijos atstovai.
Kaip teigė Klaipėdos apskrities VPK atstovai, policijos pareigūnai susitikimuose su miesto gyventojais, be kitų temų, taip pat pasakoja ir apie galimas grėsmes bendraujant su nepažįstamais asmenimis.
Jei asmuo gauna nepadoraus turinio prašymų, pareigūnai rekomenduoja nedelsiant kreiptis į policiją skambinant 112 arba per el. policijos sistemą čia.