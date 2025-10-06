Negalėjo patikėti, kiek už tokį darbą gauna aktorius Dž. Siaurusaitis: „Tokia realybė“

„Už sezoną, už 22 serijas... Kaip čia suskaičiuoti. 70 centų už minutę ant popieriaus. Už sezoną gaunasi gal 300–350 eurų ant popieriaus“, – prasitarė aktorius.
Toks aktoriaus atvirumas sulaukė didžiulio skaitytojų susidomėjimo. Tačiau dauguma negalėjo patikėti, kad žinomam vyrui už darbą mokami tokie pinigai.
Žmonės svarstė, kad jei Dž. Siaurusaitis už „Simpsonų“ sezoną (22 serijas) gauna 350 eurų, vadinasi, už vienos serijos (trukmė apie 20 min.) įgarsinimą aktoriui tenka 15 eurų.
Kai kuriems toks atlygis pasirodė per menkas.
„Už sezoną 300–350 eurų? Džiugai, tave į vergiją paėmė, nelaisvėje laiko?“ – rašė Aleksandras.
„Ar taip galima elgtis, viešai tyčiotis“, – rašė Rytė.
„Nepavydžiu, tikrai šaunus aktorius“, – rašė Raimondas.
„Na tikrai juokingas atlygis tokiam aktoriui šauniam“, – rašė Dalia.
„Tame ir problema, kad tokį darbą dirba ir yra profas, o gauna visiškus centus“, – įsitikinęs Arnas.
Tačiau buvo ir tokių, kuriems įvardintas atlygis už darbą pasirodė normalus.
Komentatorius Saulius apgailestavo, kad tokia yra realybė: „Tokie pinigai ir yra įgarsinimų, įrašymo studija (įmonė), garso operatoriai, vertėjai ir teksto redaktoriai pasidalina likusius pinigus. Ir gaunasi juokingai... Tokia realybė.“
„42 eurai bruto už valandą, tai normaliai juk“, – svarstė Jolanta.
„40 eurų už valanda vergija? – su skeptikais nesutiko Liutauras. – 22 serijos po 20 min. Grubiai – 8 valandos“.
