Nauja žaidimų aikštelė nuvylė mamas: paaiškino, kodėl ji netinka vaikams

Daugiau erdvės vaikų žaidimams
Naują vaikų žaidimų aikštelę Velžyje, Nevėžio upės slėnyje, įrengė Panevėžio rajono aktyvių šeimų bendruomenė. Bendruomenės aktyvas paruošė projektą, o UAB „Elektrum Lietuva“ paramos fondas skyrė lėšų šiam projektui įgyvendinti.
Panevėžio rajono aktyvių šeimų bendruomenės pirmininkė Lina Golovko teigė, kad ruošdami ir įgyvendindami šį projektą pirmiausia galvojo apie vietos bendruomenę, kad Velžyje atsirastų daugiau erdvės vaikams žaisti, šeimoms leisti laiką kartu, o aplinka taptų patrauklesnė gyventojams ir svečiams.
„Velžio žaidimų aikštelės įrengimo metu buvo priimtas sprendimas didesnę projekto lėšų dalį skirti pačių įrenginių kiekiui ir kokybei, o ne specialiai dangai. Tokia danga yra gana brangi, todėl prioritetu tapo suteikti vaikams daugiau įvairių žaidimo galimybių“, – aiškino moteris.
„Kaip rodo kitų miestų ir šalių patirtis, žaidimų aikštelės prie paplūdimių įprastai kuriamos su smėlio danga, kuri dera prie aplinkos. Svarbu paminėti, kad aikštelė yra greta paplūdimio, paplūdimio tinklinio bei futbolo aikštelių, kurių pagrindas – smėlis. Todėl natūraliai pasirinktas toks pat sprendimas, siekiant vientiso ir darniai atrodančio bendro vaizdo. Su seniūnija suderinta, jog ateityje bus pasirūpinta smėlio papildymu kaip ir greta esančiose aikštelėse bei paplūdimyje“, – pridūrė bendruomenės pirmininkė.
Bus įrengti želdynai
Naujoje žaidimų aikštelėje prieš pradedant naudoti po sumontavimo buvo atliktas specialus kontrolinis patikrinimas, kuris patvirtino, kad vaikų žaidimų įranga ir danga atitinka teisės aktų reikalavimus.
Projekto metu buvo ne tik įrengta vaikų žaidimų aikštelė, bet ir pastatyti suoliukai bei šiukšliadėžės, taip pat artimiausiu metu prie žaidimų aikštelės bus įrengti želdynai, kurie puoš aplinką ir džiugins akį.
„Mūsų tikslas, kad ši erdvė kuo ilgiau tarnautų žmonėms ir teiktų džiaugsmo bendruomenei“, – sakė L. Golovko.