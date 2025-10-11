Žentas iš užsienio kraupo nuo to, kas darėsi mylimosios giminės baliuje Ignalinoje

Bet visi artimieji ir draugai priėmė mano mylimąjį labai gražiai, tikrai labai draugiški buvo. Tiesą sakant, netgi persistengė su tuo svetingumu.
Tačiau mano sužadėtinį pašiurpino lietuviško baliaus tradicijos. Nors viskas buvo labai gražu – šventėm nuostabioje sodyboje Ignalinos rajone. Sodyba prie ežero, nereali gamta visur. Bet tas lietuviškas šventimo būdas jam pasirodė nesuprantamas.
Pirmiausia, mano mylimąjį šokiravo, kad visi svečiai tiek daug geria. Ir, kas blogiausia – visi iš to paties stikliuko. Jis išsprogusiom akim spoksojo, kaip suka ratu dėdės ir tetos vieną ir tą pačią taurelę.
Jam pasirodė nesuvokiama, kodėl visi geria iš to paties vieno stikliuko. Pradėjo man burbėti, kad tai nehigieniška, galima užsikrėsti visokiomis bakterijomis, hepatitais ir panašiai. Kad jis gers vyną ar alų, bet tikrai nelies to stikliuko, į kurį kažkas ir laivelių gal prileido.
Aš jau buvau primiršusi tuos mūsų švenčių papročius. Tiesą sakant, nuo mažens mačiau, kad visi taip darydavo ir niekas negalvodavo, kad gali būti kitaip.
Aišku, mano tetutėm nepaaiškinsi – kitaip juk nepagarba negerti. Bandėm aiškinti, kad gal mes galėtume kitą stikliuką atsinešti, bet čia pat išstojo ir dėdės – kur tai matyta, kas per ponai, jei visi ratu, tai ratu. Kiekvienam atskirai tiek stikliukų nepastatys.
Na, kitas blogas dalykas kilnojant tą stikliukus tas, kad negali atsitraukti, padaryti pertraukos. Nes gi stabdai. Mano mylimasis nepratęs prie tokių tempų ir greitai pasijuto blogai, todėl didžiąją dalį vakaro praleido lovoje ar tualete. Blogavo visa naktį.
Ryte pasijuto geriau, bet čia vėl išstojo tetulytės su primygtiniais pasiūlymais „taisyti sveikatytę“ – kuo susirgai, tuo ir gydaisi. Juo labiau, kad mes nevairavom savo automobilio, tai savaime aišku, kad kas nevairuoja, tas geria.
Viskas baigėsi tikrai nekaip, mano sužadėtinis rimtai sublogavo, o kai sveikata prasta, tai ir likusios atostogos Lietuvoje jam buvo slogios.
Man labai apmaudu, kad mūsų šventimo kultūra vis dar neapsieina be prievartinio stikliuko kilnojimo. Nors mano giminėje tikrai tas alkoholis nėra dažnas, tikrai neturim tradicijos dažnai išgėrinėti. Bet kai yra proga, tada visi pasileidžia nuo vadelių ir visi susibūrimai būna tokie.
Kaip jūs tvarkotės su tais giminės baliais ir jų nerašytomis šventimo taisyklėmis?