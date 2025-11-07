Moteris kenčia dėl toksiškų santykių: „Negaliu pakęsti tos moters buvimo savo gyvenime“

Neseniai švenčiau gimtadienį, ir ji buvo pakviesta – jaučiausi turinti tai padaryti, nes atėjo visi kiti, o jos nepakviesti būtų atrodę keista. Aš juk pati nenoriu būti „pikta mergina“!
Tačiau, kaip ir tikėjausi, ji visą vakarą mane ignoravo arba laidė kandžias pastabas, prisidengdama humoru. Bet man tai visai nebuvo juokinga – ypač per mano gimtadienį.
Dėl to nutolau ir nuo jos sesers, nes tiesiog negaliu pakęsti tos moters buvimo savo gyvenime. Man dėl to liūdna, bet nenoriu būti šalia žmogaus, kuris spinduliuoja negatyvumą ir verčia mane jaustis menkaverte.
Ar turėčiau ką nors pasakyti jai arba jos seseriai, ar tiesiog nutraukti ryšius su abiem? Mūsų vaikai lanko tą pačią darželio grupę, tad tai šiek tiek nepatogu, bet manau, kad galiu bendrauti su kitais draugais be jos. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę“, – rašė moteris.
Gyvenimo patarimų skiltyje patarėja Coleen Nolan „Mirror“ pataria moteriai, kuri kenčia dėl vis labiau toksiškos draugystės ir nebenori būti apsupta negatyvumo.
„Jei bendravimas su ja trikdo tavo vidinę ramybę ir tau nebesuteikia džiaugsmo – nebeprivalai to daryti. Tu gali susitikti su kitais draugais, įskaitant jos seserį, atskirai ar mažesnėmis grupelėmis.
Šiame savo gyvenimo etape tu neturi kviesti į savo vakarėlius žmonių, kurie tau nėra draugai. Juk tai nebe mokykla – nereikia jausti socialinio spaudimo. Atrodo, kad jūs vis dar šiek tiek įstrigę tuose paauglystės vaidmenyse, tad galbūt tai ženklas tau pagaliau iš jų išsilaisvinti ir parodyti stuburą.
Jei šiek tiek atsitrauksi, o jos sesuo paklaus, kodėl, turėsi progą pasakyti tiesiai: „Tiesą sakant, aš visai nesutariu su tavo seserimi, o ji sugadino mano gimtadienį.“
Gal ji supras ir tai nepakenks jūsų draugystei, o gal dėl lojalumo seseriai pati atsitrauks – bet bet kuriuo atveju, tai būtų natūralu.
Kaip sakoma: „Žmonės mūsų gyvenime atsiranda dėl priežasties, laikotarpio arba visam gyvenimui.“ Kai kurie mokyklos draugai gali priklausyti būtent „laikotarpiui“ – ir tai visiškai normalu. Draugystės keičiasi natūraliai, o dėl to nereikia jaustis kalta“, – komentavo specialistė.