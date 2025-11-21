Iš Airijos į Lietuvą grįžusi emigrantė negalėjo patikėti: „Kas atsitiko Lietuvos žmonėms?“

„Net nežinau kodėl rašau, bet, man atrodo, kad daug kam aktualu! Išgyvenau 25 metus Airijos sostinėje, Dubline! Galvojau, kad į Lietuvą vargu, ar grįšiu, bet išėjo taip, kad grįžau. Bijojau, nors ir dabar dar bijau.
Nors savo gimtinėje bandau kažkaip adaptuotis, yra gerų žmonių, bet daugiau piktų! Kas atsitiko Lietuvos žmonėms? O gal man tik taip atrodo, nes esu pragyvenusi daug metų kitoje šalyje? O kaip jums sekasi Lietuvoje?“ – „Facebook“ grupėje anoniminį laišką rašė į gimtinę gyventi grįžusi moteris.
Šis įrašas sulaukė didelio tautiečių susidomėjimo. Žmonės dalinosi savo įžvalgomis bei patirtimi.
„Jums dabar kultūrinis šokas po tiek metų. Kadangi žinote, kad galima gyventi kitaip, t.y. pozityviau, jums dabar keista, kodėl žmonės renkasi būti piktais. Aš jau turbūt negalėčiau gyventi Lietuvoje, nors labai patinka šalis, maistas, oras.
Bet lietuvių tas negatyvumas... Tiesiog nesuprantu, kodėl? Juk lietuviai labai darbštūs, protingi ir išsilavinę žmonės. Manau, reikėtų mažiau žiūrėti TV“, – rašė viena komentatorė.
„Ir aš galvojau, kad negrįšiu, mano namai Airijoje, bet teko! Na, manau, teks iš naujo pažinti savo gimtinės žmones!“, – anonimiškai rašė internautė.
„Grįžom į Lietuvą, pabuvom, pakraupom – nei ten tų darbų yra, nei algos geros, viršvalandžius dirbi už dyką, jei ne, sako, gali eiti, nes dar 30 laukia. Darbo nėra. Taip, žmonės pikti, čia faktas... Galų, gale, atsiprašėme Airijos ir grįžome vėl čia ir, tikiuosi, čia liksime iki galo“, – prisipažino kita tautietė.
„Niekad jau nerasim tokios Lietuvos, kurią palikom. Socialinė atskirtis stipri. Žmonės dėl to ir pikti. Prasigyvenę žiūri išvis kaip į šūdo gabalą į biednesnį žmogelį. Tad ir kultūra šlykšti“, – rašė kita komentatorė.
Tiesa, su tokia nuomone sutiko ne visi komentatoriai. Ne visi buvo taip pesimistiškai nusiteikę – daug žmonių apie gimtinėje gyvenančius tautiečius atsiliepė pozityviai.
„Grįžom po daugelio metų emigracijoje, viskas gerai – visokių pasitaiko. Čia labiau kokie žmonės jus supa. Ir taip pat priklauso nuo požiūrio“, – rašė kitas.
„Na, nesam mes, lietuviai, tokie negatyvūs, kaip sakai! Labai, LABAI, pasikeitęs lietuviu mentalitetas! Net nėra, ką lyginti, koks buvo prieš 20–30 metų ir dabar! Labai daug žmonių ir laimingų, ir mandagių ir pan.“, – užstojo vietos gyventojus komentatorius.
Jam antrino ir kitas „Facebook“ narys: „Būtent, gal tas skirtumas jaučias dar dėl to, kad nėra perdėto tuščio mandagumo, kuriuo užsienyje gyvenantys žmonės mėtosi į kairę ir į dešinę. Nors net atsiprašydami neatsisuka pasižiūrėti į akis.“
