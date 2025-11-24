Mylimosios ieškantis vaikinas prisipažino, kodėl jam nesiseka – visos atstumia dėl to paties dalyko

„Noriu pakalbėti apie tai, koks dabar yra „datingas“ (pasimatymai, – red., past.) Lietuvoje – tiek online („Tinder“, „Bumble“, „Badoo“, IG DM’ai), tiek realiai gyvai (barai, draugų kompanijos, darbas, studijos ir t.t.). Įdomu suprasti, kas šiandien realiai žavi moteris vyruose ir vyrus moteryse – tiek savybės, tiek išvaizda.
Moterų noriu paklausti: ar jums svarbiausia emocinis brandumas, stabilumas, atsakomybė, ar labiau veža „gyvenam šia diena“ tipažai?
Kiek aktualu tai, kad vyras turėtų aiškius tikslus (darbas, karjera, verslas, kūryba, sportas), ar labiau žiūrit į tai, kaip jis su jumis elgiasi kasdienybėje?
Ar jus labiau traukia klasikinis „vyriškumas“ – mokėjimas spręsti problemas, prisiimti atsakomybę, pasirūpinti – ar labiau švelnesnis, empatiškas, labiau atviras emocijoms vyras?
Ir kaip su humoru – must have, nice to have ar nebūtinai, jei viskas kita labai gerai?
Iš išvaizdos pusės – kas labiau patinka: tvarkingas, minimalistinio stiliaus, „classy“ vyras ar labiau street/casual?
Kiek jums svarbus ūgis, sudėjimas, sportiškumas, o kiek – tiesiog tvarkingumas, higiena ir bendras „susitvarkęs su savim“ vaibas?
Barzda ar be barzdos, tatuiruoti ar ne – ar tai pliusas, minusas ar tiesiog detalė?
Vyrų taip pat noriu paklausti: kas jus labiausiai žavi moteryse? Ar jums svarbiausia emocinis stabilumas ir gebėjimas normaliai komunikuoti, be dramų ir pasyvaus agresyvumo?
Ar labiau ieškot ramybės ir jaukumo, tos, su kuria namai atrodo kaip saugi vieta, ar jus labiau veža ambicingos, karjeros/kūrybos moterys, kurios turi savo tikslus ir kryptį?
Kiek jums svarbu, kad moteris turėtų savo gyvenimą – hobius, draugus, veiklas – o ne tik „tu = visas pasaulis“?
Kaip žiūrit į tradicinius vaidmenis – vyras daugiau uždirba, moteris daugiau su šeima/vaikais – ar jums artimesnė partnerystė 50/50, kur ir finansai, ir buitis, ir atsakomybės labiau dalinasi?
Iš išvaizdos pusės – ar labiau traukia natūralumas, minimalus makiažas, paprastas, bet tvarkingas stilius, ar patinka labiau „pasiruošęs“ variantas – daugiau makiažo, ryškesnis stilius, instagramiškas įvaizdis?
Kiek jums svarbi figūra, ūgis ir pan., o kiek – charizma, šypsena ir tiesiog tas jausmas, kad „su ja gera būti“? Ir dar įdomu, ar egzistuoja tas momentas, kai moteris atrodo „per daug Instagram vibe“ – graži, bet atrodo „ne iš mano pasaulio“?
Be to, įdomu apskritai, koks jausmas dėl datingo Lietuvoje. Ar jaučiat, kad tapo sunkiau normaliai susipažinti nei, tarkim, prieš 5–10 metų?
Ar „Tinder“/„Bumble“ realiai padeda susirasti žmonių, su kuriais kažkas gavosi, ar labiau degina, kelia nerealius lūkesčius, skatina „visada yra dar geresnis variantas“ mąstymą ir tiesiog pavargimą nuo swipe’inimo?
Ar vis dar normalu susipažinti gyvai – bare, renginy, per draugus, net gatvėj – ar daug kam tai jau atrodo creepy?
Kaip atrodo „datingo“ kultūra LT: daugiau brandumo, atvirumo, aiškaus pasikalbėjimo, ko norim, ar vis dar daug žaidimų, nuolatinio „nežinau, pažiūrėsim“, silent treatment ir emotional roller coaster?
Papildysiu tik dėl aiškumo: mano klausimas nėra apie tai, kas aš esu — tiesiog įdomu išgirsti abi puses ir suprasti bendresnį datingo vaizdą Lietuvoje.
„Dating“ kultūra Lietuvoje galbūt yra bloga, bet ne tokia bloga, kaip Danijoje arba Norvegijoje. Iš draugų esu girdėjęs, kad ten niekas iki 30-ies neieško rimtų santykių ir iki tol tik ieško su kuo prasinešt“, – rašė vienas.
„Manau, kad to, ko norime, to nebeturime arba nenorime duoti. Kokia dalis merginų tausotų save dėl būsimo vyro? Kokia dalis vaikinų aukotų save dėl būsimos žmonos?
Tapome labiau egocentriški, prioritizuodami savo užgaidas, neatsižvelgdami į kitą pusę, net nelabai tos pusės ir klausydami.
Iš mano perspektyvos atrodo, kad belieka tik iš reikalo, be meilės kažką kurti + mėgautis hobiais, interesais, gilintis į pasaulį“, – apgailestavo komentatorė.
„Man rodos, kiekviena moteris skirtinga, vienoms reikia kažko mažiau, kitoms daugiau, bet turbūt galima išskirti tam tikrus kriterijus biologiškai žiūrint – moteriai svarbu turėti vyrą, kuriuo galima pasitikėti ir atsiremti, kai yra sunku (visgi atsižvelgiant į tą faktą kad bus galimai gaminami palikuonys), tai reiškia, kad vyras turi turėti labiau susidėliojęs gyvenimą negu moteris, tam kad įvyktų tas attraction’as ir sveika partnerystė.
Reikia pažvelgti į šį dalyką labai paprastu principu – tais pirminiais instinktais. Moteriai norisi vyro, kuris būtų ir stipresnis, ir aukštesnis, ir sėkmingesnis negu ji, tokiu principu vadovaujantis, santykiuose yra mažiau competitiono ir atsiranda tas partnership, moteris gerbia vyrą, vyras apsaugo ją (ir emociškai ir fiziškai), padaro jos gyvenimą lengvesnį.
O visa kita – kaip stilius, išvaizda, pomėgiai gali būti labai lengvai suderinama. Aš asmeniškai nepalaikau 50/50, nes tai sukelia dar daugiau problemų, tada vyras turi vietos būti tinginys ir nieko nedaryti. Pagal visą principą (vėl biologiškai) vyrams yra svarbiau palikti savo palikuonių, negu moterims (nesakau, kad ir joms negali būti svarbu), bet taip yra natūraliai.
Tad jei tu nori partnerio, kuris pratęs tavo giminę ir suteiks tau emocinį saugumą bei palaikymą, malonėk jai duoti kažką atgal. Aš tokio senesnio požiūrio, asmeniškai nesinaudoju nei „Tinder“, nei „Bumble“, manau, kad tai nenatūralus būdas susipažinti su kažkuom (man asmeniškai), jei nori partnerio, eik bendraut su žmonėm, bandyk kažką, o ne sėdėk telefone įlindęs kalbantis su 20 skirtingų variantų. Manau tas visas easy access vyrams prie moterų nieko nedarant ir gadina viską, jie gali nesistengti dėl moters – moteris nesijaučia vertinama – ji nebegerbia jo – jis ieškosi kitų variantų (loop’as)“, – rašė komentatorius.
„Galiu iš savo varpinės parašyt, kaip 25 metų vyras, kuriam labai prastai su moterimis sekasi. Nuo rugpjūčio buvau 6 pasimatymuose, iš kurių buvo ir blogų ir daug geresnių, kuriuose smagiai bendravosi ir kurie truko 3–5 valandas ir panašiai. Visi 6 pasimatymai baigėsi tuom, kad antro nebuvo ir tai ne mano iniciatyva.
Dažniausia priežastis tam būdavo „tu labai fainas, bet nepajaučiau ryšio“, „tu labai fainas, bet kažkaip nepajaučiau vaibo“ ar „buvo labai smagu pabendraut, bet nematau mūsų kaip poros“.
Ir aš šiaip save objektyviai vertinant laikau kaip gana išsilavinusį, gal šiek tiek snobišką, bet neblogą, humoro jausmą turintį, pagarbiai bendrajantį, gal kiek uždaresnį ir mažiau charizmatišką žmogų.
Nežinau, gal aš čia krentu į tą „nice guy“ apibrėžimą, bet faktas yra tas, kad moterims tokie nepatinka. Kas joms patinka? Nežinau, gal jos tikisi kažko, kas joms suteiktų kažkokį gyvenimišką nuotykį, gal ieško super charizmatiško vyro, bet kiekvieną kartą išgirstu, kad panoms yra svarbiausia, kad vyras būtų išsilavinęs ir su aukštu emociniu intelektu, pagarbus, su geru humoro jausmu ir panašiai, tai šiek tiek juokinga pasidaro.
Net nekalbu apie tuos atvejus, kur sako „tai tiesiog nusiprausk, apsikirpk, gražiai apsirenk ir visos panos bus tavo“. Išvada? Turbūt tokia, kad jei esi vidutiniškos ar blogiau nei vidutiniškos išvaizdos PAPRASTAS bachūriukas, tu tiesiog esi neįdomus ir čia yra dabartinio „online datingo“ realybė. O ką jau kalbėt apie tuos, kurie per metus sugeba vos į vieną pasimatymą nueiti...“, – prisipažino komentatorius.
