Lietuvoje gyvenantis užsienietis drebina internetą – bando atkartoti čia itin dažnai vartojamą žodį

„Taigi, štai žodis, kurį išmokau gyvendamas Lietuvoje – „agirde“. Šį žodį išmokau labai lengvai, nes jį vartoja labai daug lietuvių. Ypač, kai jie pikti ar patekę į tokias situacijas, kai nori išreikšti pyktį. Taigi, aš taip pat pradėjau sakyti „agurde“, „agirde“.
Ir kaskart man sakant šį žodį, mano mergina sako: „Tu toks mielas, kai taip kalbi“. Tu neturi būti mielas, turi būti kietas ir agresyvus.
Taigi, šiandien nusprendžiau pasipraktikuoti su „agirde“. Ištarsiu tris kartus ir pasakykite, kuris iš jų skamba tikrai lietuviškai. Dabar pasikviesiu savo draugą ir pasakysiu jam tai, pažiūrėsiu, kaip jis reaguos“, – video kalbėjo užsienietis. Tačiau prie vaizdo įrašo jis pridėjo prierašą: „Spėju, kad jis neišsigando. Mano „agirde“ vis dar per švelnus.
Komentatoriai svečiui siūlė išbandyti ir kitokių lietuviškų žodžių. Pavyzdžiui, „kasyra“.
Kai kurie pataisė užsienietį, kad „agirde“ nėra agresyvus žodis, kai kurie jį vartoja ir kaip pasisveikinimą vietoje „hey“. Kiti priminė, kad tai ne vienas, bet du žodžiai – „ar girdi“.
Kita komentatorė juokėsi, kad „agirde“ yra vienas jos mėgstamiausių žodžių bendraujant su vyru ir norint įsitikinti, ar jis tikrai jos klausosi.
užsienietislietuviailietuvių kalba
