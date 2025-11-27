BendraukimeMan rūpi

Lietuvoje gyvenantis užsienietis drebina internetą – bando atkartoti čia itin dažnai vartojamą žodį

2025 m. lapkričio 27 d. 20:35
Lrytas.lt
„Tik tok“ platformoje vienas Lietuvoje apsigyvenęs užsienietis pasidalino savo pastebėjimu dėl vietinės kalbos vartojimo. Tiksliau, labiausiai jam įstrigo vienas lietuvių itin dažnai vartojamas žodis. Šis žodis tapo jo mėgstamiausiu.
Daugiau nuotraukų (1)
„Taigi, štai žodis, kurį išmokau gyvendamas Lietuvoje – „agirde“. Šį žodį išmokau labai lengvai, nes jį vartoja labai daug lietuvių. Ypač, kai jie pikti ar patekę į tokias situacijas, kai nori išreikšti pyktį. Taigi, aš taip pat pradėjau sakyti „agurde“, „agirde“.
Ir kaskart man sakant šį žodį, mano mergina sako: „Tu toks mielas, kai taip kalbi“. Tu neturi būti mielas, turi būti kietas ir agresyvus.
Taigi, šiandien nusprendžiau pasipraktikuoti su „agirde“. Ištarsiu tris kartus ir pasakykite, kuris iš jų skamba tikrai lietuviškai. Dabar pasikviesiu savo draugą ir pasakysiu jam tai, pažiūrėsiu, kaip jis reaguos“, – video kalbėjo užsienietis. Tačiau prie vaizdo įrašo jis pridėjo prierašą: „Spėju, kad jis neišsigando. Mano „agirde“ vis dar per švelnus.
Komentatoriai svečiui siūlė išbandyti ir kitokių lietuviškų žodžių. Pavyzdžiui, „kasyra“.
Kai kurie pataisė užsienietį, kad „agirde“ nėra agresyvus žodis, kai kurie jį vartoja ir kaip pasisveikinimą vietoje „hey“. Kiti priminė, kad tai ne vienas, bet du žodžiai – „ar girdi“.
Kita komentatorė juokėsi, kad „agirde“ yra vienas jos mėgstamiausių žodžių bendraujant su vyru ir norint įsitikinti, ar jis tikrai jos klausosi.
 
 
užsienietislietuviailietuvių kalba
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.