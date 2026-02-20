Ieškojo pirties savaitgaliui, bet atgrasė savininko žinutė: „Atmuša norą iš karto“

„Nesuprantu, noriu per FB išsinuomuoti namelį savaitgaliui, kubilą, pirtį ar ten fotografą, tai reikia kiekvienam individualiai skambinti arba rašyti, kad galėtum sužinoti, kokia kaina.
Kodėl jie slepia tą kainą? Jie per telefoną į derybas nelenda, nuolaidų netaiko, tai kodėl jie skelbime nerašo? Dar būna nepatenkinti, kodėl trukdai, jei neperki.
Bijo, kad konkurentai sužinos kainą? Nenori asociacijos, kad pas juos brangu? Matuoja, ar daug susidomėjimo?
NT rinkoje pastebėjus sulėtėjimą – specialistas prakalbo apie stiprius žaidėjus: jaudintis nėra ko
Rimtai, mačiau postą, kur nuomojo vietą prie ežero, kur leidžiama su palapinėm, ten buvo koks 50 komentarų kokia kaina ir 50 atsakymų „parašiau į PM“ (privačia žinute, – „Bendraukime“ past.)“, – socialiniame tinkle „Reddit“ stebėjosi žmogus.
Jam antrino panašiose situacijose atsidūrę komentatoriai.
„Aš ir nesuprantu šito. Kažkas paklausia kainos komentare, atrašo „atrašiau PM“. Man pačiai atmuša norą iš karto. Ieškau tokios pačios paslaugos kitur, kur kainos surašytos“, – prisipažino vienas.
„Čia gal naudoja logiką, kad jeigu parašys kainą, atsiras komentaruose konkurentai, kur „galiu pigiau“ arba klasikinis feisbukinis krienas p** protą, kokia nesąmoninga kaina. Aišku, nepateisinu tokio elgesio, nes kai ieškojom pirkti būsto, net brokeriai šaukdavo „kaina į PM“ ir labai greitai atbaidė tokie variantai“, – prisipažino komentatorius.
Susiję straipsniai
„Neapskaitomi pinigai, kad VMI nematytų. Poste daugiau komentarų. Kaina pagal rinką, sezoną ir t.t. Kad ir kokia kaina būtų, ji sulaukia daug negatyviu komentarų. Konkurentai“, – paaiškino vienas komentatorius.
„Kuo daugiau komentarų jiems – tuo geresnis matomumas. Parašys kainą iš karto – niekas nekomentuos“, – paaiškino kitas vartotojas.
„Tai tiek suprantu, kad nori postą iškelti. Bet kaip klientė/pirkėja, aš noriu matyti kainą prieš rašant. Nes užknisa, kai parašai, o kaina didesnė nei tikėjaisi. Visada apeinu tokius skelbimus“, – rašė pasipiktinusi komentatorė.
„Nes kainos skiriasi priklausomai nuo poreikio. Jeigu reikia salės šventei, pavyzdžiui, gimtadieniui, išnuomos už 1 tūkst., eurų, jeigu pasakysi, jog vestuvės – užsiprašys 2.5 tūkst., už tas pačias patalpas tą pačią dieną. – rašė komentatorius. – Tas, kas nuomoja, mato galimybę daugiau uždirbti, nes tokia proga, jaunieji linkę išleisti daugiau.“
Kiti juokavo, kad tuoj ir prekybos tinkle perkant bulves kasininkė sakys „kainytė į PM“.