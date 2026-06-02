Į bažnyčią pora nuėjo smalsumo vedina – net neįtarė, kas jų laukia: „Likimo akibrokštas“

Viskas prasidėjo gana banaliai. Su būsima žmona susipažinau, kai ji ėjo į profesinę mokyklą, o aš dirbau statybose. Jau buvau nudegęs santykiuose, tad ieškojau žmogaus, kuris truputį kitaip žiūrėtų į santykius.
Taip susiklostė, kad su jos broliu mes mokėmės vienoje profesinėje mokykloje ir po to pradėjome kartu dirbti toje pačioje firmoje ir jis rytais ją veždavo iki Klaipėdos.
Užkabino tos merginos paprastumas, kuklumas ir tam tikra nepasiekiamumo aura. Po truputį jai pradėjau rašyti popierinius laiškus. Banalu, bet tai nuoširdžiau, nei besielės žinutės.
Aklas pasimatymas su išrinktuoju iš pažinčių svetainės baigėsi visišku nesusipratimu
Žinoma, po kurio laiko pradėjome bendrauti ir SMS žinutėmis. Kartais susitikdavome, bet mūsų draugystė kažkaip natūraliai pradėjo tolti. Galbūt aš nebuvau dar pilnai pasiruošęs draugystei, o ir mano būsimoji žmona dar buvo susikoncentravusi į mokslus.
Viskas natūraliai nutrūko. Be piktumų ar kažkokių tarpusavio įžeidinėjimų.
Šiaip visus man nereikalingus numerius aš ištrindavau, bet jos pasilikau. Tarsi jaučiau, kad galbūt neverta trinti, o gal ir kažkokia likimo ranka mane laikė nuo šio veiksmo.
Vienais metais per Velykas visiems kontaktams išsiunčiau žinutę su sveikinimo tekstu. Ir netikėtai ji man atrašė – paklausė, kas rašo. Vėl pradėjome susirašinėti. Ji pasiūlė pamėginti viską pradėti iš naujo. Tarsi davė dar vieną šansą.
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Tada jau abu buvome ir daugiau subrendę, ir norintys stabilumo gyvenime. Viskas klostėsi natūraliai. Savo santykių tikrai per prievartą neskubinome. Bet kai kurie gyvenimo įvykiai parodė, kad reikia susieti savo gyvenimus bažnyčioje prisiekiant prieš Dievą.
Ir čia vėl tarsi likimo išdaiga. Ėjome į bažnyčią pasiklausti, ko reikia norint susituokti, o išėjome išsirinkę vestuvių datą. Antras, bet malonus likimo akibrokštas.
Vestuvės buvo kuklios, mažoje bažnytėlėje, artimiausių žmonių apsuptyje. Su didžiule meile vienas kitam. Tad tikėkime lemtimi. Ji kartais mėgsta staigmenas.
Ši istorija dalyvauja rašinių konkurse „Žvaigždės nulėmė likimą: neįtikėtina mūsų pažinties istorija“.
Iki pat Joninių lauksime jūsų pasakojimų elektroniniu paštu bendraukime@lrytas.lt. Trijų didžiausio skaitytojų dėmesio sulaukusių istorijų autorius apdovanosime prizais – ką tik pasirodžiusia leidyklos „Alma littera“ išleista knyga „Ragana Freda“, kurios autorė – portalo Lrytas „Gyvenimo būdo“ redaktorė Jurgita Noreikienė.
Daugiau apie konkursą rasite čia.
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