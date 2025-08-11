Žinios, kurios šviečia.
Iš restorano Trakuose klientei teko eiti pabrukus uodegą: norėjo būti gudresnė už kitus

2025 m. rugpjūčio 11 d. 23:05
Lrytas.lt
Intensyvų savaitgalį restorane „Le Vivier Trakai“ apsilankiusi klientė liko taip ir nepavalgiusi. Nenorėdama laukti eilėje, ji savavališkai atsisėdo prie nenuvalyto staliuko ir teigia pralaukusi pusvalandį, o tada buvusi išprašyta.
„Palaukėm pusvalandį norėdami užsisakyti ir buvom išprašyti, nes staliukas ruošiamas rezervacijai, personalas nesusitvarko su žmonių srautais“, – parašė moteris atsiliepime apie restoraną, skirdama jam vos vieną žvaigždutę.
Restoranas „Le Vivier Trakai“ komentare paaiškino situaciją.
„Pirmiausia, atsisėdote prie nesutvarkyto staliuko, nors prie įėjimo aiškiai kabo lentelė, kad maloniai prašome palaukti, kol padavėjai palydės prie staliuko.
Taip, žmonių srautą turėjom didelį ir puikiai tvarkėmės, kol patys žmonės nesiima saviveiklos ir nepradeda aiškinti, kaip mums dirbti. Žmonių eilė ir laukė todėl, kad skirstome srautą bei ruošiamės staliukus išankstinėms rezervacijoms, bei prie kitų laisvų sodiname klientus, laukiančius eilėje“, – rašė restoranas.
Restorano atstovai taip pat pažymėjo, kad klientė perdeda teigdama, jog laukė pusvalandį – atsuktos kameros esą parodė, kad laikas buvęs trumpesnis.
„Jei būtumėt turėję bent kiek kantrybės, kaip ir visus kitus laukiančius būtų pasodinę ir nebuvę jokių problemų, bet yra kaip yra“, – pridūrė „Le Vivier Trakai“ atstovai.
Savo feisbuko paskyroje restoranas apgailestavo dėl veikiančios pilnaties, taip pat paragino klientus gerbti padavėjų darbą.
„Neaptarnausime menkinančių padavėjus, aiškinančių, kaip mums dirbti, ir nesuprantančių, kad visi klientai lygūs ir nėra lygesnių už lygius“, – rašė jie.
Restorano įrašas feisbuke sulaukė palaikančių klientų komentarų.
