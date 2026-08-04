Tokią staigmeną suorganizavo Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) prezidentas Rimantas Cibauskas.
„Jau tapo gražia tradicija, kad, jums grįžus su aukso medaliais, pasitinkame jus su ąžuolo vainikais ir trispalvėmis. Per daugelį metų tokių sutikimų buvo jau daugiau nei tuzinas. Dar kartą įrodėte, kad Lietuvos studentų krepšinis yra aukšto lygio, o pergalių troškimas ir kovingumas – išskirtiniai. Tai dar kartą patvirtino pergalingas revanšas finale“, – kalbėjo R. Cibauskas.
Jis pridūrė: „Esate pavyzdys mums visiems, kaip reikia siekti savo užsibrėžtų tikslų. Jūs esate studentiškojo krepšinio ir mūsų šalies ambasadorės. Ačiū jums už geras emocijas ir Lietuvos krepšinio garsinimą.“
Arvydo Sabonio krepšinio centre baigėsi 19-asis LSKL čempionatas
Europos čempiones kartu su R. Cibausku Vilniaus oro uoste iškilmingai sutiko ir 1997 metų Europos moterų čempionių treneris, buvęs Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Vydas Gedvilas.
Finale – saldus revanšas už grupės pralaimėjimą
Salerno mieste (Italija) vykusių Europos universitetų žaidynių finale Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 3x3 krepšininkės užtikrintai 22:13 nugalėjo Liublijanos universiteto (Slovėnija) komandą.
VDU studentės savo pasirodymą pradėjo D grupėje. Grupių etape jos iškovojo tris pergales ir patyrė vieną pralaimėjimą – būtent Liublijanos universiteto ekipai.
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Atkrintamosiose varžybose VDU krepšininkės demonstravo nepriekaištingą žaidimą: aštuntfinalyje įveikė Sėčenio Ištvano universitetą (Vengrija), ketvirtfinalyje nugalėjo Vasylo Stefaniko Karpatų nacionalinį universitetą (Ukraina), pusfinalyje pranoko Vienos universitetą (Austrija), o finale atsirevanšavo Liublijanos universiteto komandai ir iškovojo čempionių titulą.
Europos universitetų žaidynių čempionėmis tapusios VDU krepšininkės taip pat pelnė kelialapį į FISU pasaulio universitetų 3x3 krepšinio turnyrą, kuris spalio 23–25 dienomis vyks Makao (Kinija).
Čempionių komandą sudarė sesės Miglė ir Eglė Kisarauskaitės, Eva Pernavaitė bei Martyna Petrėnaitė. Komandą treniravo vyriausiasis treneris Dainius Novickas, o už fizinį rengimą buvo atsakingas Algirdas Stuknys.
Ryškiausia finalinio turnyro žvaigžde tapo Martyna Petrėnaitė. Po finalo ji net tris kartus lipo ant apdovanojimų pakylos – buvo pripažinta rezultatyviausia turnyro žaidėja (vidutiniškai pelnydavo po 10,9 taško per rungtynes), išrinkta į simbolinį turnyro trejetą ir pelnė naudingiausios (MVP) žaidėjos titulą.
„Ką tik baigėme turnyrą, tapome čempionėmis. Didžiuojuosi merginomis, komanda ir visu kolektyvu. Po praėjusių metų liko pralaimėjimo kartėlis, tačiau šiemet mums pavyko laimėti, ir visas įdėtas darbas atsipirko. Ačiū, ačiū ir dar kartą ačiū“, – po apdovanojimų džiaugsmo neslėpė M. Petrėnaitė.
Be VDU merginų komandos, Europos universitetų žaidynėse varžėsi ir VDU vaikinų 3x3 krepšinio ekipa, kuri užėmė penktąją vietą. Vilniaus universiteto krepšininkės turnyrą baigė keturioliktoje vietoje.
LSKL informacija ir nuotraukos
Lietuvos studentų krepšinio lyga (LSKL)sutiktuvėskrepšininkės
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