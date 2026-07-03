Naują kultūros, verslo ir gyvenamųjų namų kvartalą Priešpilio gatvėje 9, prie Kruizinių laivų terminalo, planuoja statyti Klaipėdos nekilnojamojo turto investavimo ir vystymo įmonė „Elpekas“, kuri ir yra konkurso iniciatorė.
Vertinimo komisija konstatavo, kad didžioji dauguma pateiktų darbų buvo parengti profesionaliai, todėl konkursas laikomas pavykusiu. Komisijos vertinimu, tarp pasiūlymų yra ne viena įgyvendinimo verta alternatyva.
Po recenzentų ir ekspertų pristatymų komisija uždarame posėdyje detaliai įvertino visus projektus ir sudarė jų eilę pagal surinktus balus.
Susiję straipsniai
Pirmame etape geriausių įvertinimų sulaukė projektai „Laivas“, „Lindenau krantinė“ ir „Kultūros dokas“.
Iš viso konkursui buvo pateikta 12 projektų.
Konkurso recenzentai Petras Džervus ir Agnė Gabrėnienė pristatė kiekvieną darbą, aptardami jo privalumus ir trūkumus. Vertinime dalyvavęs Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus vadovas Almantas Mureika akcentavo, kad projektuojant būtina laikytis kultūros paveldo apsaugos reikalavimų – neviršyti nustatytų aukštingumo apribojimų, išsaugoti piliavietės bastionų ir planuojamos atstatyti pilies vizualinį dominavimą bei naują užstatymą derinti prie istorinių vertybių.
Komisija išskyrė, kad dviejų etapų konkurso modelis leidžia tiksliau suformuluoti užsakovo lūkesčius, o architektams – geriau į juos atsižvelgti rengiant galutinius sprendinius.
Vertindama projektus komisija daugiausia dėmesio skyrė urbanistiniams sprendimams. Palankiausiai įvertinti pasiūlymai, kuriuose numatyti aiškūs ryšiai su aplinkinėmis miesto erdvėmis, išlaikomas teritorijos mastelis, integruojamas buvusios laivų statyklos industrinis paveldas, kuriama įvairi viešųjų erdvių sistema bei aktyvios pirmųjų aukštų funkcijos.
Komisijos nuomone, nemažoje dalyje projektų pernelyg stengtasi atkartoti senamiesčio architektūrą, nors būsimam kvartalui labiau tiktų industrinio paveldo motyvais paremta architektūrinė išraiška. Taip pat kritikuoti sprendiniai, kuriuose siūlomi masyvūs tūriai galėtų konkuruoti su kultūros paveldo objektais.
Atskiras dėmesys skirtas istorinio elingo pritaikymui. Komisija pabrėžė, kad jis turėtų tapti viešai prieinama erdve, pritaikyta veikloms visais metų laikais. Rekomenduojama atsisakyti automobilių stovėjimo funkcijos elinge arba ją maksimaliai sumažinti, pirmenybę teikiant kultūrinėms ir visuomeninėms veikloms bei istorinės konstrukcijos išsaugojimui.
Architektams rekomenduota, rengiant antrojo etapo pasiūlymus, labiau remtis buvusios laivų statyklos charakteriu, vengti senamiesčio kvartalų kopijavimo, kurti įvairesnes viešąsias erdves, stiprinti marių pusės užstatymo išskirtinumą ir ieškoti sprendimų, kurie leistų išsaugoti bei įveiklinti elingą.
Konkurso organizatoriams siūloma patikslinti antrojo etapo užduotį – aiškiau reglamentuoti elingo panaudojimą, iš anksto suderinti kultūros paveldo reikalavimus bei apriboti dalyvių pateikiamos medžiagos apimtį.
Patikslinus konkurso sąlygas, kvietimą teikti darbus antrajam etapui planuojama paskelbti šių metų liepos viduryje.
Konkursą organizuoja „Elpekas“, pagal su Lietuvos architektų sąjunga sudarytą sutartį. Vertinimo komisijai pirmininkauja architektas Gintaras Balčytis.
Klaipėdakvartalaspiliavietė
Rodyti daugiau žymių