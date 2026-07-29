Istorinio Kurhauzo atgimimas: duris atvers jau šį rudenį

Sugrįžimas į gyvenimą
Vytauto parke, Perkūno al. 4B, esantis Kurhauzas yra vienas reikšmingiausių Kauno istorinių pastatų. 19 a. pabaigoje iškilęs objektas ilgainiui tapo mylima kauniečių susibūrimo vieta. Čia veikė restoranas, cukrainė, kavinė, įvairios organizacijos.
Dabartinį pavidalą Kurhauzas įgavo po 1929 m. architekto Edmundo Fryko atliktos rekonstrukcijos. Ilgą laiką be paskirties stovėjęs istorinis pastatas sugrįžta į miesto gyvenimą su nauja paskirtimi. Po kapitalinio remonto jis bus perduotas Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklai.
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Čia veiklą vykdys Teatro ir integralaus scenos meno skyrius, kuriame jaunieji kauniečiai galės mokytis scenos menų. Lygiagrečiai vyks integralaus scenos meno spektakliai, bendri skirtingų meno sričių ugdytinių projektai, koncertai ir kiti renginiai.
„Kurhauzas yra vienas iš Vytauto parko simbolių, todėl mums svarbu, kad jis nebūtų tik gražiai sutvarkytas objektas. Mūsų tikslas, kad jis taptų gyvu miesto kultūros ir ugdymo centru. Čia turi skambėti vaikų balsai, vykti repeticijos ir skleistis jaunųjų kauniečių kūrybiškumas“, – kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Išlaikant autentiškumą
Atnaujinant architektūrinį paveldą ypatingas dėmesys skirtas vertingųjų pastato savybių išsaugojimui ir istorinių elementų atkūrimui.
Sutvarkyti fasadai, stogas, vidaus ir pagalbinės patalpos, atnaujinti inžineriniai tinklai, įrengtos rūbinės, kabinetai bei kitos reikalingos erdvės, pritaikant patalpas būsimoms ugdymo ir kūrybinėms veikloms.
Šiuo metu darbai daugiausia sutelkti pastato sklype. Teritorijoje įrengiama autentišką pastato formą atkartojanti atraminė sienutė, pakeisianti anksčiau buvusią pusapvalę konstrukciją. Taip pat įrengiama lauko terasa su autentiškais stogeliais.
Kapitalinio remonto ir tvarkybos darbus atlieka MB „Virmalda“. Rangos darbai pradėti 2025 metų birželio mėnesį, o sutarties vertė siekia daugiau kaip 1,26 mln. eurų.
Dėmesys kūrybiškumui
Naujasis padalinys papildys praėjusiais metais atnaujintą, šalia esančiuose Parodos g. 26 „Neo Lithuania“ rūmuose jau veikiančią, Miko Petrausko scenos menų mokyklą ir leis dar daugiau dėmesio skirti kūrybiniam vaikų ugdymui.
Pasak M. Petrausko scenos menų mokyklos direktorės, Kurhauzas turi ypač tinkamas savybes, viena jų – aukštis. Jis reikalingas Teatro akrobatikos studijai ir suteikia galimybę atlikti meninius pasirodymus ore, apjungiant ir kitas scenos menų sritis: apšvietimą, vizualizacijas, muzikinius efektus.
Vadovė akcentuoja, kad ypač didelė vertybė yra ir pastato akustika. Jos teigimu, tai labai svarbus faktorius, kuris bus tinkamai išnaudojamas rengiant muzikinius koncertus ar mokinių konkursus.
„Scena – tai didžiulė mokykla, kur svarbiausias darbas vyksta iki pasirodymo. Investicijos į meninį vaikų ugdymą, naujas technologijas, estetišką aplinką atveria didžiules galimybes kurti modernius scenos meno projektus. Tai dovana ne tik mokiniams, bet ir visiems mokyklos darbuotojams, gyvenantiems meninio ugdymo tikslų įgyvendinimu“, – teigė mokyklos direktorė Lina Kaubrienė-Stunžėnienė.
Šiandien Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklose mokosi apie 1200 auklėtinių. Įstaigoje ugdoma muzikos, šokio, teatro ir integruotos scenos meno. Išskirtinis prioritetas dedikuojamas skirtingų meno šakų apjungimui, todėl mokiniai turi galimybę pažinti įvairias kūrybos išraiškos formas.
Mokyklos bendruomenė jau yra sukūrusi ne vieną integralaus scenos meno projektą, tokie spektakliai kaip „Spalvų šokas“, „M. K. Čiurlionis. Gyvenimo pilys“, ir „Alisos šalyje“, „Dieviškoji styga“, buvo pristatyti didžiosiose Kauno scenose bei įvairiuose miesto renginiuose.
KurhauzasVisvaldas MatijošaitisMokykla
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