Vilniečių šeima nesitikėjo, kad vienas pasirinkimas taip pakeis jų 180 kv. m namus

2026 m. gegužės 1 d. 12:05
180 kv. m namo Vilniuje pagrindinė dizaino ašis – tamsūs tonai. Gilūs medžio atspalviai, subtilūs antracito ir grafito niuansai sukuria jaukų, apsupantį foną, kuris tarsi sugeria kasdienio gyvenimo šurmulį.
Tokia aplinka leidžia erdvei išlikti tvarkingai net tada, kai namuose „verda“ šeimos gyvenimas – kai vaikai laksto, žaislai keliauja iš vieno kampo į kitą, o virtuvė nuolat gyva.
Visi pasirinkti paviršiai ir medžiagos buvo kruopščiai atsirinkti taip, kad atlaikytų ir vaikų smalsumą, ir laiko išbandymus, ir nereikalautų sudėtingos priežiūros – tai namai, kurie turi tarnauti, o ne reikalauti dėmesio.
Tamsesnis fonas čia veikia kaip drobė – ant jos lengva „dėlioti“ sluoksnius: skirtingas tekstūras, sodresnius akcentus, pasikartojančių elementų ritmą, dekorą, kuris suteikia jaukumo, bet neužgožia pačios architektūros.
Visa tai kuria ramų, subalansuotą interjerą, kuriame kiekvienas daiktas turi savo vietą, o kiekviena medžiaga papildo kitą. Tai namai, į kuriuos visada gera sugrįžti – net jei diena buvo chaotiška.
Interjero autorė – Ana Drutel.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.
