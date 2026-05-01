Vilniečių šeima nesitikėjo, kad vienas pasirinkimas taip pakeis jų 180 kv. m namus

Tokia aplinka leidžia erdvei išlikti tvarkingai net tada, kai namuose „verda“ šeimos gyvenimas – kai vaikai laksto, žaislai keliauja iš vieno kampo į kitą, o virtuvė nuolat gyva.
Visi pasirinkti paviršiai ir medžiagos buvo kruopščiai atsirinkti taip, kad atlaikytų ir vaikų smalsumą, ir laiko išbandymus, ir nereikalautų sudėtingos priežiūros – tai namai, kurie turi tarnauti, o ne reikalauti dėmesio.
Tamsesnis fonas čia veikia kaip drobė – ant jos lengva „dėlioti“ sluoksnius: skirtingas tekstūras, sodresnius akcentus, pasikartojančių elementų ritmą, dekorą, kuris suteikia jaukumo, bet neužgožia pačios architektūros.
Visa tai kuria ramų, subalansuotą interjerą, kuriame kiekvienas daiktas turi savo vietą, o kiekviena medžiaga papildo kitą. Tai namai, į kuriuos visada gera sugrįžti – net jei diena buvo chaotiška.
Interjero autorė – Ana Drutel.
Šis interjeras dalyvavo interjero architektūros konkurse „Mano erdvė 2025“, kurį organizuoja portalas Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga.