Ko nevalia užmiršti atnaujinant mokyklas

„Kalbant apie mokyklų šiuolaikiškumą svarbu suprasti, kad jo esminis bruožas yra ugdymo aplinkos ergonomiškumas“, – sakė švedų ergonominių baldų kūrėjos ir gamintojos, kompanijos „AJ Produktai“ padalinio Lietuvoje generalinė direktorė Eglė Gasiūnienė. Įmonė specializuojasi ergonomiškų baldų ir įrangos mokykloms gamyboje. Pasak specialistės, ergonomiškumas neapsiriboja vien tik reguliuojamo aukščio stalais ir kėdėmis. Lietuvos daug mokyklų yra atnaujintos konsultuojantis su šio gamintojo atstovais.
Pagerino sporto salės akustiką
Vilniaus Žemynos progimnazijoje baldų ir erdvių atnaujinimas vyksta nuolatos, mokytojai ir vadovai, ugdymo specialistai kartu nusprendžia, kas reikalinga mokyklos bendruomenei. O baldų ir įrangos tiekėjų patarimų nauda geriausiai įsitikino, kai atnaujino progimnazijos mažąją sporto salę, pagerino jos akustiką.
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„Mūsų akustinės sistemos iš esmės pakeičia akustinę aplinką patalpoje, sugeria garso atspindžius nuo kietų paviršių, grindų, sienų, lubų. Šie atspindžiai ir sukuria triukšmą sporto salėse, kur visada natūraliai yra daug klegesio. Pasiūlome sprendimą, apskaičiuojame, kiek ir kokių garsą sugeriančių plokščių reikia, patariame, kaip jas efektyviausiai išdėstyti. Šioje mokykloje buvo malonu stebėti, kaip pradžioje skeptiškai dėl sistemos nusiteikę vadovai nustebo įsitikinę, kaip pasikeitė salės akustika. Aidas dingo. Iki tol toje salėje nežmoniškai čaižiai aidėjo vaikų klegesys, buvo sunku išgirsti ką sako mokytojai. Vaikai, pabuvę tame triukšme, tapdavo irzlūs, greitai pavargdavo. O mokytojai, praleidę kelias valandas, nuvargdavo dar labiau“, – pasakojo E. Gasiūnienė. Pasak jos, tas pats aidas būdingas ir mokyklų valgykloms, kur aidi ne tik balsai, bet ir indai.
Greičiausiai auga pradinukai
Pasak progimnazijos vadovų, kaip greitai auga vaikai, geriausiai matyti pagal pradinių klasių moksleivius, kai jie sugrįžta po vasaros atostogų. Šiais metais net penkiose klasėse keitė stalus ir kėdes, rinkosi ergonominius, kad būtų reguliuojamo aukščio.
Vaikams kasmet reikia pritaikyti baldus prie ūgio, svorio. Ergonominiai baldai lengvai pritaikomi, keičiamas jų aukštis, mokykloms skirtos kėdės turėtų išlinkimus, pritaikytus stuburui. Baldai gaminami iš ekologiškų, sertifikuotų medžiagų, patvarūs, kad nereikėtų dažnai keisti. Mokyklos atstovai pastebi, kad „AJ Produktų“ baldai kokybiški, paviršiai nesibraižo, juos lengvai modifikuoti pagal kiekvieno vaiko poreikius.
Bet ne vien aukščio reguliavimas baldus daro ergonomiškais. Klasėse, pagal ugdymo poreikius, kartais stalai su kėdėmis statomi greta vienas kito po du, kartais sustumiami grupėmis, o kartais – ratu. Todėl svarbu, kad jie nebūtų sunkūs, kad baldus būtų lengva perstumti iš vienos vietos į kitą, taip transformuojant klasės erdves.
Prioritetas – ergonomika
Žemynos progimnazijoje taip pat buvo atnaujinta biblioteka, knygos sudėtos į atviras spintas su reguliuojamo aukščio lentynomis taip, kad atitiktų vaikų ūgį, kad jie galėtų patys lengvai jas pasiekti. Baldų tiekėjai patarė lentynų kraštus uždengti metalinėmis juostomis, apsaugoti vaikų rankas nuo rakščių, kurios ilgainiui gali atsirasti.
Į atsinaujinimą, naujų baldų pirkimą progimnazija žiūri kompleksiškai, atsižvelgia ne tik į vaikų, bet ir mokytojų poreikius. Mokytojų stalai ir kėdės irgi yra ergonominiai, stalai reguliuojamo aukščio, kad būtų išlaikyti sveikatai palankūs atstumai nuo akių iki kompiuterio ekrano, patogu sėdėti. Be to, mokyklos erdvės tai ne tik klasės, bet ir fojė, ten reikalingi minkšti baldai, kur vaikai per pertraukas susėda, žaidžia, vyksta įvairūs užsiėmimai. Sofos su atlošu per vidurį ir sėdimomis vietomis aplinkui mums pasirodė itin tinkamos.
Mokykloje yra daugybė labai skirtingų darbo vietų skirtingo amžiaus, poreikių žmonėms, todėl norint jas individualiai pritaikyti, reikalingi sumanūs baldai. Taip pirkinių sąraše atsiranda ir kavos staliukai, ir konferencijų stalai, ir nedideli staliukai nešiojamam kompiuteriui ar nuotaikos kubai ir kamuoliai vaikų ugdymo erdvėms.
Pasak E. Gasiūnienės, moderni mokykla nuo tos, kur buvo stalas, suolas ir lenta, yra nutolusi per šviesmečius. „Parduodami baldus ir įrangą mokykloms mes tuo pačiu dalinamės ir švediškos ugdymo sistemos patirtimi, kuri yra laikoma viena sėkmingiausių pasaulyje, nes yra orientuota į visapusišką vaiko raidą, savarankiškumą, emocinę gerovę. Tam mokyklose yra naudojama daug priemonių, apie kurių egzistavimą ir paskirtį nebūtinai visi žino. „AJ produktai“ konsultantai skiria laiko susipažinti su kiekvieno užsakovo poreikiais, situacija, konsultuoja ir pataria. Tai pridėtinė vertė, kurią suteikiame nemokamai“, – pastebėjo E. Gasiūnienė.