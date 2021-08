Pačioje sostinės širdyje parduodamas viešbutis – savininkas airis verslą toliau puoselės gimtinėje

Tilto g. 8. esančio 3 aukštų viešbučio plotas siekia kiek daugiau nei 1 tūkst. kv. m, jame įrengti 36 kambariai, kuriuose vienu metu gali apsistoti iki 72 svečių. Viešbutis taip pat turi restoraną ir barą pastato rūsyje su visa reikalinga įranga.

„Tilto“ viešbutis duris atvėrė 2007 metais. Pasak savininko airio Aidano Corless, tai bene pirmasis airiško stiliaus viešbutis Baltijos šalyse. Ilgas viešbučių verslo tradicijas Dubline puoselėjantį „Tilto“ viešbučio savininką įsigyti šį pastatą paskatino jo vieta senamiesčio širdyje ir istorija.

„Pastatui prikelti iš pagrindų buvo investuota reikšminga suma – tuo metu dar litais objekto įsigijimui kartu su rekonstrukcija buvo skirta per 3,5 mln. Eur. Verslas klostėsi puikiai, tačiau vadovauti viešbučiui per atstumą darosi sudėtinga, todėl nusprendėme susikoncentruoti į veiklas Airijoje. Liūdna atsisveikinti su šiuo pastatu, tačiau jo būklė – puiki, taigi, manau, kad būsimasis savininkas galėtų nedelsiant tęsti sėkmingą veiklą be papildomų investicijų“, – tvirtina A. Corless.

„Viešbučio išskirtinumas – dėmesys detalėms, kokybiški rankų darbo baldai, kambariuose išlaikyta senamiesčio aura su mūro sienomis ir kitais autentiškais pastato elementais – išsaugotas ir kone 200 metų skaičiuojantis langas pastato viduje. Prestižinė, į UNESCO paveldą įtraukto, Vilniaus senamiesčio kaimynystė suteikia vietai patrauklumo ir yra ypač mėgstama keliautojų.

Iki pandemijos „Tilto“ užimtumas siekdavo iki 86 proc., o svečių įvertinimo vidurkis rezervavimo platformoje „Booking“ siekė 9 iš 10 balų“, – teigia „Newsec“ tarpininkavimo paslaugų grupės vadovė Jurgita Ragaišė. Parduodamo objekto vieta itin patraukli turistams, nes nuo jo pėsčiomis per 5–10 min. pasiekiamos pagrindinės senamiesčio gatvės, kuriose yra lankytini istoriniai objektai, kultūros ir pramogų vietos.

Viešbutis įsikūręs vos už 240 metrų nuo Vilniaus Katedros ir yra visai šalia Gedimino prospekto. Anot J. Ragaišės, „Tilto“ lokacija garantuoja sėkmingą investiciją ir užtikrina objekto likvidumą ilgalaikėje perspektyvoje. Užsienio keliautojų srautai atsigauna, taip pat yra padidėjęs susidomėjimas vietiniu turizmu.