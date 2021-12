Įsigyti būstą artimiausiu metu svarsto daugiau nei pusė Vilniaus ir Kauno gyventojų: šie žmonės neslepia savo baimių

Apklausos duomenys rodo, kad didžioji dalis – 36 proc. apklaustųjų – būstą įsigyti planuoja per artimiausius vienerius metus, dar 22 proc. – dvejų metų perspektyvoje.

Būsto įsigijimas yra aktualiausias tarp 25-30 metų gyventojų – jį per artimiausius vienerius metus šioje amžiaus grupėje planuoja įsigyti daugiau nei pusė (53 proc.) apklaustųjų. 31-40 m. grupėje šis rodiklis mažėja iki 34 proc., o 41-50 m. – iki 24 proc.

Tai, kad šiuo metu savo gyvenamąjį būstą nuomojasi, nurodė 19 proc. respondentų. Nuomininkų daugiausia 25-30 m. amžiaus grupėje (38 proc.), kurių mėnesio pajamos siekia iki 1500 eurų (51 proc.).

Beveik pusė (47 proc.) būstą besinuomojančių apklaustųjų nurodė, kad šiuo metu aktyviai taupo pradiniam įnašui ir planuoja kuo greičiau įsigyti savo būstą. Iš jų – tik 11 proc. šiuo metu neranda tinkamo būsto pirkimui.

Pasak bendrovės „Mano numai“, valdančios prekės ženklą „Numai“, vadovo Aurimo Čiagaus, tyrimas parodė, kad esminis trikdis nuomininkams įsigyti nuosavą būstą yra susijęs su finansais, pavyzdžiui, pradinio įnašo neturėjimu.

„Šią problemą mes padedame išspręsti, kadangi klientams nuperkame norimą būstą ir jo kainą fiksuojame 5 metams, per kuriuos ji nesikeičia. Tokiu būdu galima kaupti pradinį įnašą jau gyvenant savo pasirinktuose namuose“, – sako A. Čiagus.

Apklausos duomenys taip pat rodo, kad iš būstus besinuomojančių apklaustųjų vos 6 proc. yra patenkinti esama situacija ir nuosavo būsto įsigyti neplanuoja.

Lūkesčius ribos kainų augimas

Net 80 proc. respondentų, kurie planuoja būstą įsigyti per artimiausius vienerius metus, teigia, kad jų motyvacija per metus silpnėjo. Dažniausia to priežastis – nekilnojamojo turto kainų augimas (64 proc.) bei pačių gyventojų finansinės galimybės (26 proc.).

Pasak „Numai“ vadovo, tikėtina, kad būsto kainų augimas tęsis ir ateinančiais metais.

„Nors Lietuvoje stebime nuosekliai augančius atlyginimus, būsto kainos auga dar sparčiau, tad tikėtina, kad ši tendencija paveiks nekilnojamojo turto sandorių rinką visoje Lietuvoje, ypatingai Vilniuje. Tai reiškia, kad gyventojai, siekiantys įsigyti nuosavą būstą, greičiausiai susidurs su didesniais iššūkiais, ir kartu bus priversti daryti kompromisus dėl būsto vietos ar ploto“, – teigia A. Čiagus.

„Numai“ yra pirmoji nepriklausoma „Nuomokis ir pirk“ paslaugos teikėja Europos Sąjungoje. Veiklą pradėjusi 2019 m. gegužę, kompanija šiuo metu yra įsigijusi ir išnuomojusi daugiau nei 100 būstų, kurių vertė siekia daugiau nei 15 mln. eurų. Skaičiuojama, kad ateityje portfelio potencialas vien Lietuvos rinkoje gali siekti 100 mln. eurų.

Šiuo metu kompanija gyvenamosios paskirties objektus padeda įsigyti Vilniuje, Kaune ir Taline.

25-50 metų amžiaus Vilniaus ir Kauno miestų gyventojų apklausą internetu spalio 18-26 dienomis vykdė KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų institutas. Jos metu apklausti 809 respondentai.