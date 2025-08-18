Orai
Būstas
Nekilnojamasis turtas
2025 m. rugpjūčio 18 d. 19:40
Treji metai pažadų, bet Maskvos namai nė krust: nejuokais įklimpo teismuose
2025 m. rugpjūčio 18 d. 19:40
Lrytas Premium nariams
Dėl Maskvos namais vadinamo pastato A. Juozapavičiaus gatvėje įsisuko teismų karuselė, todėl panašu, kad ir per trejus metus, kaip žadėta, jo nepavyks nušluoti nuo žemės paviršiaus.
Maskvos namai
griovimas
Antano Juozapavičiaus gatvė
