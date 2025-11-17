Į Vilniaus rinką meta dar 114 būstų: 17 aukštų bokštas tapo kone geidžiamiausiu namu sostinėje

„Matome, kad, rinkai ypatingai suaktyvėjus ir paklausai reikšmingai išaugus, didesnė būsto pasiūla yra vienintelis sprendimas bent iš dalies stabilizuoti NT kainas. Nedidinant pasiūlos, būstas imtų brangti dar greičiau.
Visgi svarbi ne tik pasiūla, bet ir įvairovė: naujakuriai turi skirtingų poreikių, yra įvairiuose gyvenimo etapuose, todėl plėtotojai privalo vystyti projektus, kurie užtikrintų platų pasirinkimą.
Didelį „Newton“ populiarumą šiuo metu lemia ne tik projekto kokybė bei vieta, bet ir tai, kad jis – šiuo metu vienintelis aukštuminis projektas mieste, kuriame galima įsigyti naujos statybos būstą“, – sako „KAITA Group“ pardavimų vadovė Rita Demskytė.
Ekspertės teigimu, iš viso 232 būstus siūlančiame „Newton“ projekte šiuo metu jau yra įsigyta beveik 100 butų. 11-a sutarčių pasirašyta ir II-ajame etape.
„Būsto pardavimo aktyvumas auga visus šiuos metus, o spalis buvo aktyviausias mėnuo būsto rinkoje nuo 2021 metų pabaigos. Stebime tai ir savo veikloje: metų pardavimo tikslus – 200 būstų – pasiekėme jau lapkričio pradžioje. Toks pirkėjų aktyvumas, nuo kitų metų lengvinamos sąlygos įsigyti pirmąjį būstą bei įsigaliosianti II pensijų pakopos reforma leidžia prognozuoti, kad pardavimų skaičiai ateityje dar labiau augs, didės ir būsto kainos“, – teigia R. Demskytė.
„Newton“ sudaro dviejų 17 ir 18 aukštų pastatai, butų plotas – nuo 23 iki 110 kv. m. Viršutiniuose aukštuose suplanuoti išskirtiniai apartamentai su aukštomis lubomis bei panoraminiais langais. Ant abiejų pastatų stogų bus įrengtos terasos su laisvalaikio ir aktyvumo zonomis, iš kurių atsivers Vilniaus panoraminiai vaizdai ir senamiesčio architektūros ansamblis. Projekte taip pat įrengiama 151 automobilių stovėjimo vieta požeminėje aikštelėje, pirmuosiuose aukštuose – 6 smulkiam verslui skirtos komercinės patalpos.
Šiuo metu vyksta abiejų bokštų statybos. Pirmojo etapo gyventojams raktai bus įteikti 2026-ųjų pavasario pradžioje, antrojo – 2027-ųjų II ketvirtį.
Sparčiai auganti urbanistinė kalva
„Viršuliškės – vienas iš greičiausiai šiuo metu augančių sostinės rajonų. Jo patrauklumą lemia ne tik itin patogus susisiekimas su miesto centru bei čia kylantys aukštuminiai pastatai, bet ir aplinka: išvystytos kasdienės paslaugos, tokios kaip prekybos ir pramogų centrai, mokyklos, darželiai, būreliai, žaliosios zonos, sveikatos, grožio, sporto erdvės ir kita.
Viršuliškių urbanistinėje kalvoje lygiagrečiai vystomas tiek gyvenamosios, tiek komercinės paskirties NT, kuris užtikrins, kad rajonas bus gyvas ir dienos metu. Be to, jame aktyviai kuriasi ir čia dirbančius aptarnaujantis verslas: kavinės, kepyklėlės“, – sako „KAITA Group“ pardavimų vadovė.
R. Demskytės teigimu, investuotojai Viršuliškes pastebėjo dėl ypatingai patogaus susisiekimo: iki centro – dvi gatvės, kuriose puikiai išvystyti ir dviračių bei pėsčiųjų takai, šalia – Vakarinis aplinkkelis.
„Rajonas traukia ir gamtos artumu: jį supa pasivaikščiojimui ir sportui puikiai tinkantys miškai, netoli – Salotės ežeras, Buivydiškių tvenkiniai, žaliosios zonos kuriamos bei atnaujinamos ir pačiose Viršuliškėse“, – sako ekspertė.
