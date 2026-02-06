Beveik pusės milijono vertės ginčas: Vilniaus rajonas stoja į kovą prieš A. Boso reikalavimus

Vilniaus rajono savivaldybė su pareikšto reikalavimo dydžiu nesutinka ir laiko jį nepagrįstu bei tinkamai neįrodytu. Savivaldybė akcentuoja, kad A. Bosui reiškiant reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo teisme, būtent jam tenka įrodinėjimo našta pagrįsti savo patirtų nuostolių dydį bei ryšį su savivaldybės veiksmais, išduotu statybą leidžiančiu dokumentu. Savivaldybė nuo pat proceso pradžios deda visas pastangas tam, kad būtų surinkti visi reikalingi duomenys dėl tikrųjų A. Boso patirtų nuostolių dydžio, įsitikinant, kad prašomos priteisti sumos nebuvo dirbtinai išdidintos.
„Tai sudėtinga, iš anksčiau paveldėta situacija, apie kurią ne kartą esame komentavę viešai. Teisminis procesas dar vyksta, todėl šiuo metu detaliau komentuoti situacijos negalime ir nesuprantame, kodėl šis klausimas vėl keliamas viešumoje. Savivaldybė yra pasirengusi įvykdyti 2024 metais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtą sprendimą dėl išlaidų kompensavimo, tačiau šiuo metu reikalaujamas kompensacijos dydis yra nepagrįstas, o ginčas dėl teisingo ir pagrįsto kompensacijos dydžio yra sprendžiamas teisme.
Pabrėžiame, kad statybos leidimo išdavimo, statybų bei kituose procesuose dalyvavo ne tik savivaldybė, bet ir kitos atsakingos institucijos. Siekiame, kad atsakomybė būtų teisingai paskirstyta tarp visų asmenų ir institucijų, kurios savo veiksmais ar neveikimu galimai prisidėjo prie susidariusios situacijos. Imsimės priemonių, kad savivaldybei, t. y. mokesčių mokėtojams, tenkanti finansinė našta būtų kaip įmanoma labiau sumažinta“, – teigia Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius pažymi, kad atliekant bendrojo plano korekcijas, pastebėti tam tikri veiksmai, susiję su aptariamu sklypu.
„Šiuo metu vyksta bendrojo plano koregavimo procedūros. Paslaugos teikėjui pristatant parengtas plano korekcijas, buvo pastebėti neplanuoti sprendiniai, susiję su aptariamu sklypu. Šie pakeitimai nebuvo pakankamai aiškiai pagrįsti ir galėjo būti palankūs vienai iš suinteresuotų pusių šioje situacijoje, todėl jiems nebuvo pritarta“, – pažymi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius.
Nors Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024 metais įpareigojo savivaldybę padengti 90 proc. pastatų statybos bei griovimo išlaidų, savivaldybės vertinimu, galima ir kitų procese dalyvavusių asmenų bei institucijų atsakomybė, todėl savivaldybė imsis reikiamų veiksmų tam, kad atsakomybė būtų sąžiningai paskirstyta visoms atsakingoms šalims, dalyvavusioms statybų leidimo išdavimo procese.
Savivaldybės administracijos direktoriaus teigimu, pasibaigus procesui ir savivaldybei patyrus finansinę žalą, bus reikalaujama asmeninės sprendimus priėmusių asmenų atsakomybės. Teisminiame procese jau šiuo metu yra įtraukti visi sprendimus priėmę asmenys, į kuriuos, priklausomai nuo teisminio ginčo baigties, galėtų būti reiškiami atgręžtiniai reikalavimai dėl savo veiksmais savivaldybei padarytos žalos kompensavimo.