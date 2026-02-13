Turto bankas nutraukė sutartį su buvusiu pareigūnų reabilitacijos centro Trakuose rangovu

LAT nutartimi palikta nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2025 m. rugpjūčio 7 d. nutartis, kuria buvo atmestas bendrovės „Vilungės statyba“ apeliacinis skundas dėl Turto banko vienašališko sutarties nutraukimo. Turto bankas sutartį su bendrove „Vilungės statyba“ nutraukė 2023 m. lapkričio mėnesį, įvertinęs reikšmingus nuokrypius nuo projekto.
Dar 2016 m. pabaigoje Turto bankas pasirašė susitarimą dėl valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Sutarta atnaujinti objektą, esantį Trakuose, Karaimų g. 73A, atliepiant kliento lūkesčius bei sukuriant modernų reabilitacijos centrą pareigūnams.
Įgyvendinant projektą buvo paskelbtas viešasis rangos konkursas, kurį 2021 m. kovo mėnesį laimėjo bendrovė „Vilungės statyba“. Sutarties vertė siekė beveik 5,9 mln. eurų. Projekto eigoje buvo pastebėti reikšmingi neatitikimai ir šiurkštūs sutarties sąlygų pažeidimai. Turto bankui pasitelkus ekspertus paaiškėjo, kad rangovo įrengti poliai neatitiko reikalavimų. Nustatyta, kad poliai yra nevientisi, dalis jų buvo dvigubai trumpesni nei buvo numatyta darbo projekte. Šie trūkumai neleido tęsti darbų.
Savo ruožtu Turto bankas ne tik nutraukė sutartį su rangovu, bet ir vadovaudamasis LR viešųjų pirkimų įstatymu, įtraukė bendrovę „Vilungės statyba“ į „nepatikimų tiekėjų sąrašą“.
Šiuo metu projektas Karaimų g. 73A tęsiamas. Nutraukus sutartį su bendrove „Vilungės statyba“ buvo skelbiamas naujas viešasis pirkimas. Nugalėtoja tapo mažiausią kainą pasiūliusi bendrovė „Daistatus“, kuriai pavesta ne tik užbaigti projektą, bet ir pašalinti ankstesnio rangovo padarytą broką.
TrakaiTurto bankasLietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)
