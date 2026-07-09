Nuo liepos – ilgai laukti pokyčiai žemės sklypų savininkams: tai nuspręsti galėsite patys

Pagal naująją tvarką sprendimas atsisakyti riboženklių įforminamas žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte, kurį matininkas surašo atlikdamas žemės sklypo kadastrinius matavimus.
Įstatymo pakeitimai aktualūs gyventojams, organizuojantiems žemės sklypų kadastrinius matavimus, formuojantiems ar tikslinantiems sklypų ribas, taip pat ūkininkams ir kitiems žemės naudotojams, kurių veikloje fiziniai riboženkliai neretai tampa nepraktiški ar yra pažeidžiami.
2026–07-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) pakeitimui pripažintas netekusiu galios Priežiūros įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 5 punktas, t. y. panaikinta VTPSI funkcija tikrinti ar žemės savininkai ir kiti naudotojai ėmėsi būtinų priemonių, skirtų sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atkurti.
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Ginčai bus sprendžiami pagal oficialius duomenis
Kilus ginčui dėl žemės sklypo ribos, lemiamą reikšmę turės ne tai, ar vietoje yra įrengtas riboženklis, o oficialūs Nekilnojamojo turto kadastro duomenys, žemės sklypo planai, teritorijų planavimo dokumentai ar žemės valdos projektai.
Todėl riboženklių atsisakymas savaime nesumažina teisinio aiškumo dėl žemės sklypo ribų.
Prieš statybas rekomenduojama ribas pasitikslinti vietoje
Jeigu tiksli žemės sklypo riba svarbi planuojant tvoros statybą, kitus statybos darbus ar įrenginius, VTPSI rekomenduoja prieš pradedant darbus kreiptis į matininką, kuris vietoje parodytų sklypo ribą, net jei nuolatiniai riboženkliai nebuvo įrengti.
Kada verta pasitarti su specialistais?
VTPSI rekomenduoja neskubėti atsisakyti riboženklių ir prieš priimant sprendimą įvertinti konkrečią situaciją. Individuali specialisto konsultacija ypač naudinga, jei:
Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje sklypo ribos pažymėtos kaip taisytinos;
žemės sklypas ribojasi su valstybine žeme;
planuojami statybos ar kiti darbai, kuriems svarbus tikslus sklypo ribų nustatymas.
Kiekvienu atveju svarbu įsitikinti, kad pasirinktas sprendimas nekels neaiškumų ateityje ir nekliudys sklandžiai įgyvendinti planuojamų darbų.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI)žemės sklypasribos
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