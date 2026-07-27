Medinėse Šnipiškėse – lūžio taškas: nuspręsta, ką saugos, o kur leis naujas statybas

„Medinės Šnipiškės yra išskirtinė Vilniaus miesto dalis, kurioje susitinka istorinis paveldas ir šiuolaikinio miesto poreikiai. Ši studija parodė, kad ieškant sprendimų kartu su bendruomene ir ekspertais galima susitarti dėl bendrų teritorijos raidos principų. Tai svarbus pagrindas ateities sprendimams, leidžiantis išsaugoti rajono identitetą ir kartu sudaryti sąlygas tvariai teritorijos plėtrai“, – sako Vilniaus miesto vyriausioji architektė.
Remdamasi studijos išvadomis ir atliktais tyrimais, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba pritarė Medinių Šnipiškių kultūros paveldo vietovės vertinimo tarybos akto tikslinimui. Patikslinto akto projektas bus svarstomas 2026 m. rudenį.
Studijoje suformuoti pagrindiniai teritorijos vystymo principai: išsaugoti vertingiausius kultūros paveldo objektus ir istorinę urbanistinę struktūrą, sudaryti galimybes kokybiškai naujai plėtrai ten, kur istorinė struktūra jau pakitusi, išlaikyti rajono mastelį ir medinės architektūros charakterį bei gerinti viešąsias erdves, pėsčiųjų jungtis ir gyvenimo kokybę.
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Vienas svarbiausių studijos rezultatų – pirmą kartą aiškiai apibrėžti skirtingų Medinių Šnipiškių gatvių vystymo principai, nustatant rekomendacijas dėl užstatymo aukštingumo, intensyvumo ir pobūdžio pagal kiekvienos gatvės urbanistinį bei paveldosauginį kontekstą.
Urbanistinė studija buvo rengiama taikant dalyvaujamojo planavimo principus. Procese dalyvavo daugiau kaip 60 žmonių – vietos gyventojai, nekilnojamojo turto plėtotojai, kultūros paveldo ekspertai ir savivaldybės specialistai, kartu ieškoję subalansuotų sprendimų teritorijos ateičiai.
Daugiau informacijos apie studijos rengimo procesą: https://pasitarkime.vilnius.lt/lt-LT/projects/mediniu-snipiskiu-urbanistine-pletros-vizija