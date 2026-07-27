Švenčionių rajone – netikėtas atradimas prie tvenkinio

Projekto metu sutvarkyta buvusios Šventos dvarvietės teritorija prie dvaro tvenkinio ir pritaikyta visuomenės lankymui, išsaugant kraštovaizdžio savitumą bei sukuriant patrauklią rekreacinę erdvę vietos gyventojams ir lankytojams. Šiandien Šventos tvenkinio rekreacinė zona yra vieta, kurioje dera gamta, istorinis paveldas ir kokybiškam poilsiui pritaikyta infrastruktūra.
Čia įrengta pavėsinė, laužavietė, poilsio zona, o šalia vingiuoja Pažintinis mitologinis takas, kuriame akmeninės skulptūros supažindina su senovės lietuvių dievybėmis. Ji tapo patogia stotele keliaujantiems, bendruomenės susitikimų vieta ir erdve ramiam poilsiui gamtos apsuptyje.
Išskirtinis poilsiavietės akcentas – lauko muzikos instrumentai, suteikiantys šiai erdvei unikalų identitetą. Jie kviečia klausyti ir aktyviai patirti muziką – improvizuoti, eksperimentuoti su garsais ir kurti muziką po atviru dangumi. Instrumentai įtraukia įvairaus amžiaus lankytojus – nuo mažiausiųjų iki senjorų – skatindami bendravimą, kūrybiškumą ir prasmingą laisvalaikį.
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Įgyvendinus projektą, buvusi Šventos dvarvietės teritorija įgavo naują funkciją ir tapo patrauklia, visiems atvira viešąja erdve. Šventos tvenkinio rekreacinė zona ne tik praturtino Švenčionių rajono rekreacinę infrastruktūrą, bet ir prisidėjo prie istorinio kraštovaizdžio išsaugojimo, vietos bendruomenės telkimo bei tvaraus gamtinio ir kultūrinio paveldo pažinimo.
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