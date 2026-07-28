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Apleistas karjeras virto išskirtine poilsio vieta: visi kaimynai pavydi

2026 m. liepos 28 d. 14:58
Lrytas.lt
Dovilų karjerai, esantys 3 km į pietvakarius nuo Gargždų miesto centro, yra mėgstama vietos gyventojų ir lankytojų poilsio erdvė.
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Teritorijoje įrengtas pontoninis lieptas, paplūdimiai, suoliukai, vaikų žaidimų bei lauko sporto erdvės, o greta augantis pušynas suteikia galimybę mėgautis pasivaikščiojimais ir gamta visais metų laikais.
Dėl suderintos rekreacinės infrastruktūros ir išsaugotos gamtinės aplinkos Dovilų karjerai tapo puikiu pavyzdžiu, kaip buvusi pramoninė teritorija gali būti sėkmingai pritaikyta visuomenės poilsiui, aktyviam laisvalaikiui ir gamtos pažinimui.
Karjero atnaujinimo projektas buvo įgyvendintas laimėjus dalyvaujamojo biudžeto „Tavo idėja“ konkursą.
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Idėjų autorės: Šarūnė Petruškevičienė, Nijolė Ilginienė. Idėją įgyvendino Klaipėdos rajono savivaldybė.
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