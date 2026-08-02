Apklausa: būstą Pietų Europoje norėtų įsigyti 40 proc. lietuvių

Apklausos duomenimis, NT Vakarų Europoje rinktųsi 18 proc. apklaustųjų, šalyse už Europos ribų – 8 proc., o investuoti į būstą kitose Baltijos šalyse svarstytų 5 proc. Lietuvos gyventojų.
Tuo metu 39 proc. lietuvių nurodė, kad apskritai nenorėtų įsigyti būsto užsienyje.
„Prieš dešimtmetį apie nuosavo būsto Pietų Europoje įsigijimą svarstė gerokai mažiau Lietuvos gyventojų. Šiandien matome, kad vis daugiau žmonių bent teoriškai svarsto tokią galimybę.
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Tam įtakos turi auganti gyventojų finansinė gerovė, galimybė dirbti nuotoliu ir gerokai patogesnis susisiekimas su Pietų Europos šalimis“, – pranešime teigia SEB Privačių klientų finansavimo departamento direktorius Simonas Norbutas.
Apklausos rezultatai atskleidė, jog lietuviai nuosavo būsto Pietų Europoje klausimu lenkia kitų Baltijos šalių gyventojus.
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Estijoje apie NT šiame regione, turėdami tam finansinių galimybių, galvotų 31 proc., o Latvijoje – 27 proc. šalies gyventojų.
Šių metų birželio mėnesį SEB banko užsakymu apklausą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje atliko tyrimų bendrovė „Norstat“.
Lietuvoje joje dalyvavo daugiau nei 1 tūkst. gyventojų nuo 18 iki 74 metų.
ApklausaPietų Europanekilnojamasis turtas (NT)
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