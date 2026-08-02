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Vilniaus vystymo kompanija per pusmetį iš NT aukcionų gavo 809 tūkst. eurų pajamų

2026 m. rugpjūčio 2 d. 16:40
Pirmąjį šių metų pusmetį Vilniaus vystymo kompanija iš nekilnojamojo turto (NT) aukcionuose parduotų objektų gavo apie 809 tūkst. eurų pajamų – 7,7 karto daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Bendrovės teigimu, augimą lėmė didesnė konkurencija tarp pirkėjų bei parduoti didesnės vertės objektai.
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„Vien per pirmąjį šių metų pusmetį iš nekilnojamojo turto pardavimo gavome beveik tiek pat pajamų, kiek per visus praėjusius metus. Tai ypač reikšmingas rezultatas, turint omenyje, kad parduotų objektų skaičius nesikeitė. Skirtumą lėmė tai, kad šiemet pavyko parduoti gerokai didesnės vertės objektus, todėl ir grąža buvo kur kas didesnė“, – pranešime cituojama Vilniaus vystymo kompanijos nekilnojamojo turto vystymo ir administravimo departamento direktorė Rimantė Merkevičiūtė.
Pasak jos, pirmąjį pusmetį taip pat buvo stebima didesnė konkurencija tarp pirkėjų, o tai atsispindėjo gerokai išaugusiose pardavimo pajamose.
„Pastebėjome, kad aukcionuose dalyvavo daugiau aktyvių pirkėjų. Bendraujant su aukcionų dalyviais, dalis jų nurodė, jog investicijoms naudoja po II pensijų pakopos reformos atgautas lėšas. Nors negalime tiksliai įvertinti šio veiksnio įtakos rinkai, tikėtina, kad jis prisidėjo prie didesnio susidomėjimo nekilnojamuoju turtu“, – R. Merkevičiūtė.
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Per šių metų pirmąjį pusmetį bendrovės aukcionuose parduoti keturi objektai – gyvenamieji namai ir butai Žvėryno, Antakalnio ir Rasų seniūnijose. Iš jų daugiausia susidomėjimo sulaukė ir brangiausiai parduotas buvo gyvenamasis namas Žvėryne.
Pasak bendrovės, antrąjį pusmetį pardavimui ruošiami dar devyni NT objektai Valakampiuose, Justiniškėse, Senamiestyje, Žvėryne, Naujamiestyje ir Užupyje. Jų bendra pradinė vertė sieks ne mažiau kaip 700 tūkst. eurų.
Iš aukcionų gautos lėšos reinvestuojamos į savivaldybės nekilnojamojo turto vystymo projektus, daugiausia – švietimo infrastruktūros plėtrą ir įmonės valdomo turto atnaujinimą ir priežiūrą.
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