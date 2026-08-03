Pavasaris, vasara, ruduo ir žiema viename parke: Panevėžys sukūrė išskirtinę vietą

Rekonstrukcijos metu daug dėmesio skirta funkcinių zonų sureguliavimui ir erdvių atnaujinimui.
Derinamos pagrindinės funkcijos: sportas, kultūra, žaidimai ir gamtiniai elementai. Infrastruktūra pritaikyta įvairaus amžiaus lankytojams, tiek aktyviam, tiek pasyviam poilsiui.
Pagrindinė kūrybinė idėja – metų laikų tematika. Parkas turi keturis įėjimus, kiekvienas jų simboliškai pavadintas vieno metų laiko vardu: pavasaris, vasara, ruduo, žiema.
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Atsižvelgiant į šių sezonų spalvas ir nuotaikas, sukurtas želdinių asortimentas, kuris atskleidžia sezoniškumą ir parko dinamiką.
Pasodinti 358 medžiai, daugiausia spygliuočiai, kurie išlaiko kraštovaizdžio kokybę ištisus metus. Svarbiausias gamtinis parko akcentas – Nevėžio upė.
Jos ramūs vingiai suteikia kraštovaizdžiui jaukumo ir sustiprina ekosistemų įvairovę. Parko reljefas – kalvotas, banguotas – prisotintas natūralios biologinės įvairovės. Parkas patrauklus ir įvairiapusis ištisus metus.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
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