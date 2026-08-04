Kadaise buvęs miesto pakraštys tapo geidžiama vieta: vilniečiams čia pasiūlys dar 28 naujus butus

Projekto statybas planuojama užbaigti 2027 metų pirmąjį ketvirtį. Investicijos į projektą sieks 4,4 mln. eurų, vidutinė kv. m kaina projekte – 3 471 Eur / kv. m.
„Kurdami projektą „Savo ritmu“ siekėme pasiūlyti namus žmonėms, kurie vertina ne tik patogią miesto infrastruktūrą, bet ir galimybę gyventi ramesniu tempu. Kalnėnai šiandien yra vienas sparčiausiai augančių ir patraukliausių Vilniaus rajonų, todėl čia matome nuosekliai augančią kokybiško būsto paklausą.
Projekte daug dėmesio skyrėme želdynams, privatumui, funkcionaliems ir apgalvotiems sprendimams, kad gyventojai galėtų kurti kasdienybę iš tiesų savo ritmu“, – sako bendrovės vadovas Donatas Daukša.
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Architektūroje – dėmesys aplinkai ir komfortui
Projekto architektas Mindaugas Bučas teigia, kad pagrindinė projekto architektūrinė idėja – sukurti pastatą, kuris natūraliai įsilietų į aplinką. „Norėjome sukurti pastatą, kuris ne konkuruotų su aplinka, o taptų natūralia jos dalimi, todėl pasirinkome horizontalią tūrinę kompoziciją, prisitaikančią prie kraštovaizdžio, o ne jį užgožiančią.
Vienas svarbiausių uždavinių buvo didelį pastato tūrį išlaikyti žmogiško mastelio – tą pasiekėme vertikaliomis medinėmis lamelėmis, kurios suskaido fasadą į ritmą, bei pakeltu pirmu aukštu, suteikiančiu pastatui lengvumo“, – paaiškino M. Bučas.
Pirmame aukšte numatyti erdvūs maždaug 100 kv. m ploto butai su 43–45 kv. m ploto terasomis, o trečiame aukšte projektuojamas vienas trijų kambarių butas su 33 kv. m ploto balkonu.
Pasak architekto, projektuojant daug dėmesio skirta ir sklypo erdvėms. Automobilių stovėjimo vietos numatytos po pastato tūriu, todėl daugiau teritorijos lieka želdynams ir gyventojų reikmėms. Butai orientuoti į žaliąsias erdves, siekiant sukurti privatesnę ir ramesnę gyvenamąją aplinką.
Teritorijoje bus išsaugoti brandūs beržai, o uždarame vidiniame kieme numatytos poilsio erdvės bei vaikų žaidimų aikštelė. Pastato architektūrinę išraišką papildys klinkerio, dekoratyvinio tinko ir fibrocementinių plokščių fasadai. Skirtingų medžiagų derinys padės išlaikyti pastato mastelio vientisumą ir sustiprins ryšį su aplinka. „Svarbiausia idėja – sukurti namus, kurie kvėpuoja kartu su gamta, o ne stovi prieš ją“, – sako M. Bučas.
Kalnėnų patrauklumą stiprina infrastruktūros plėtra
Projektą finansuojančios sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ Verslo plėtros vadovas Arnoldas Antanavičius teigia, kad Kalnėnai yra vienas pirmųjų naujai besiformavusių Vilniaus gyvenamųjų priemiesčių, patraukusių tiek NT vystytojų, tiek pirkėjų dėmesį. Daugelį metų rajonas išliko tarp patraukliausių vietų individualių namų ir kotedžų statybai, tik bėgant laikui keitėsi būsto kaina. Šiuo metu Kalnėnai – rajonas-pažiba.
Pasak A. Antanavičiaus, pirmasis impulsas kurtis Kalnėnuose buvo galimybė suderinti gyvenimą arčiau gamtos su patogiu susisiekimu su miesto centru.
„Daugiau nei prieš dešimtmetį žmones čia traukė galimybė gyventi žalesnėje aplinkoje, tačiau kartu išlaikyti patogų susisiekimą su miestu. Tai buvo teritorija, kurioje pirkėjai dar galėjo rasti lengviau įperkamą būstą ar sklypą ir kurti savo namus, mėgautis mažesniu triukšmu bei daugiau žalumos. Ilgainiui susiformavo tendencija, kad net ir augant NT kainoms, ieškantys būsto vis tiek rinkosi Kalnėnus dėl gyvenimo kokybės ir rajono perspektyvų“, – sako A. Antanavičius.
Eksperto teigimu, rajono patrauklumą ilgainiui sustiprino ir besiformuojanti bendruomenė.
„Kai rajonas tampa matomas ir jame pradeda kurtis bendruomenė, atsiranda papildoma vertė – žmonės nori būti tos aplinkos dalimi. Tai skatina tolesnę plėtrą ir stiprina rajono patrauklumą“, – pažymi pašnekovas.
A. Antanavičiaus vertinimu, pirkėjai vis dažniau vertina ne tik dabartinę būsto kainą, bet ir ilgalaikę lokacijos perspektyvą – kaip po kelerių metų keisis turto vertė, infrastruktūra ir aplinka.
Vienas pagrindinių Kalnėnų privalumų – ne tik gyvenamoji aplinka, bet ir strateginė vieta rytinėje Vilniaus dalyje. Netoliese yra Minsko plentas, Vilniaus aplinkkelis, vystoma Liepkalnio gatvė, planuojami nauji projektai, tarp jų – „Teltonikos“ technologijų miestelis ir logistikos infrastruktūros plėtra. Visa tai reiškia naujas darbo vietas, augantį poreikį gyventi netoliese ir tolesnį infrastruktūros vystymą.
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